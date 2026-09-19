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Τραμπ: Ποια θεωρεί ως τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης» θητείας του
Ειδήσεις
17:13 - 19 Σεπ 2026

Τραμπ: Ποια θεωρεί ως τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης» θητείας του

Reporter.gr Newsroom
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Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της «τρίτης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, θητείας του, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την «έβαλε τέλος στην υποδοχή μεταναστών».  

Στη σχετική λίστα αναφέρει ακόμη ότι «έκανε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ», σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα εξακολουθήσουν να ελέγχουν το Κογκρέσο.

Στην εκτενή ανάρτησή του, η οποία φέρει τον τίτλο «TOP 25 TRUMP ACCOMPLISHMENTS OF TERM THREE», ο Αμερικανός πρόεδρος καταγράφει, σύμφωνα με τη δική του παρουσίαση, τις 25 σημαντικότερες επιτυχίες της προεδρίας του στους τομείς της μετανάστευσης, της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας.

Αναφερόμενος στην πολιτική του για τα σύνορα, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι «πέτυχα τα πιο ασφαλή σύνορα στην Ιστορία – ΜΗΔΕΝ παράνομοι αλλοδαποί έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ τους τελευταίους 16 μήνες».

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Παράλληλα, κάνει αναφορά στις δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025 και στον πόλεμο που συνεχίζεται στην περιοχή μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρει, «εξάλειψα την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο», με στόχο η Ισλαμική Δημοκρατία «να μην αποκτήσει ΠΟΤΕ πυρηνικά όπλα».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ αναφέρεται και στην εμπορική πολιτική της κυβέρνησής του, υπογραμμίζοντας τους υψηλούς δασμούς που επέβαλε στις εισαγωγές προϊόντων από μια σειρά εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν «να ανακάμψει η αμερικανική μεταποιητική βιομηχανία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει επίσης ότι υπέγραψε νομοθεσία που προβλέπει «τις μεγαλύτερες μειώσεις φόρων στην Αμερικανική Ιστορία».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι «τους πρώτους 12 μήνες (σ.σ. της προεδρίας του) έβαλα τέλος σε 8 πολέμους με ιστορικές ειρηνευτικές συμφωνίες – περιλαμβανομένου του πολέμου στη Γάζα».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ότι κατάφερε «να επιστρέψουν όλοι οι ζωντανοί όμηροι στις οικογένειές τους, τόσο οι ζωντανοί όσο και οι νεκροί», αναφερόμενος προφανώς στην απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή επίθεσή της εναντίον του Ισραήλ.

Στα επιτεύγματα που ο ίδιος αποδίδει στην προεδρία του περιλαμβάνονται ακόμη ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής πολιτικής. Ειδικότερα, αναφέρει: «Απαγόρευσα στους ΑΝΔΡΕΣ να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα» και «έκανα τα αγγλικά την επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ».

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