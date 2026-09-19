ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ διαμορφώνονται ως εξής:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους, για την πληρωμή παροχών.
- Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους, για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
- Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα διατεθούν συνολικά 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ:
- 18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές επιδοματικές παροχές.
- 1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε 3.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
- 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.000 δικαιούχους για τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
- Τέλος, 100.000 ευρώ θα διατεθούν σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.