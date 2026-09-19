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ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου
Εργασιακά
21:30 - 19 Σεπ 2026

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους από τις 21 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).  

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους, για την πληρωμή παροχών.
  • Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους, για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
  • Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα διατεθούν συνολικά 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές επιδοματικές παροχές.
  • 1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε 3.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.000 δικαιούχους για τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Τέλος, 100.000 ευρώ θα διατεθούν σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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