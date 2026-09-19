ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 21 έως 25 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ πρόκειται να καταβληθούν σε 2.712.497 δικαιούχους από τις 21 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ διαμορφώνονται ως εξής: Από τον e-ΕΦΚΑ: Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους , για την πληρωμή παροχών.

θα καταβληθούν σε , για την πληρωμή παροχών. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους , για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026 .

θα καταβληθούν σε , για την πληρωμή των . Από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα διατεθούν συνολικά 17 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ: 18 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές επιδοματικές παροχές.

θα καταβληθούν σε για επιδόματα ανεργίας και λοιπές επιδοματικές παροχές. 1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε 3.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

θα διατεθεί σε στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας. 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.000 δικαιούχους για τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

θα καταβληθούν σε για τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Τέλος, 100.000 ευρώ θα διατεθούν σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.