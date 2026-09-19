Γεωργίαδης κατά ΠΑΣΟΚ: «Αστείες» οι αποκαλύψεις για τη σχέση Πλεύρη με τους δύο γιατρούς

Τη χθεσινή (18/9) ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου, αλλά και την από κοινού συμμετοχή τους σε σωματείο που συστάθηκε το 2012, σχολίασε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποβαθμίζοντας το γεγονός.

«Ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε μια δεξίωση, σε ένα σωματείο, σε ένα κόμμα με κάποιον που στο μέλλον θα αποδειχθεί απατεώνας», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και προσέθεσε: «θα απολογηθώ εκ των προτέρων και των υστέρων;».

«Σήμερα πάω σε μια δεξίωση το βράδυ και βγαίνω φωτογραφία με κάποιον και αύριο σκοτώνει κάποιον, φταίω εγώ;», είπε χαρακτηριστικά.

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«Η περίπτωση του Πλεύρη που συζητάμε από χθες είναι αστεία. Τι βρήκαν οι “Ηρακλής Πουαρό” του ΠΑΣΟΚ; Ότι ο Πλεύρης, λέει, ήταν σε ένα σωματείο με άλλα 22 άτομα το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν το γεγονός, όπου μεταξύ αυτών των 22 σε αυτό το σωματείο συμμετείχαν και αυτοί οι δύο ιατροί, το οποίο σωματείο τελικά δεν λειτούργησε ποτέ. Το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο ήταν μαζί δεν συνήλθε ποτέ σε σώμα, δεν έκανε καμία δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα ένας δικηγόρος είχε βρει 22 ανθρώπους και σύστησε ένα σωματείο που τελικά δεν λειτούργησε», ανάφερε ο Υπουργός Υγείας.

«Τώρα αυτό έχει ευθύνη για τον Πλεύρη, 14 χρόνια μετά;», επισήμανε, για να εξηγήσει ότι αυτό «δεν φέρνει σε καθόλου δύσκολη θέση την κυβέρνηση. Ευτυχώς η κυβέρνηση παραμένει σοβαρό σώμα για να ασχολείται με ανοησίες».