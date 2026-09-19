Φθιώτιδα: «Λογιστές» εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Πάνω από €95.000 η λεία

Τέσσερις περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, με τη συνολική λεία να υπερβαίνει τις 95.000 ευρώ, οι οποίες σημειώθηκαν τον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτιδας, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι φέρονται να είναι μέλη δύο διαφορετικών εγκληματικών ομάδων. Οι δύο ομάδες δρούσαν με παρόμοιο τρόπο, εξαπατώντας ηλικιωμένους με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».

Ειδικότερα, τα μέλη των ομάδων επικοινωνούσαν με ηλικιωμένους και μετέβαιναν στις οικίες τους, όπου παρουσιάζονταν ως λογιστές. Στη συνέχεια, επικαλούνταν την επιβολή δήθεν προστίμου από την εφορία και κατάφερναν να τους πείσουν να τοποθετήσουν τα χρηματικά ποσά που διέθεταν σε πάνινη σακούλα, την οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ένας από τους δύο ταυτοποιηθέντες εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν στις 7 Αυγούστου 2026, αντίστοιχα σε περιοχές του Δομοκού και της Στίρφακας Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας στην οποία συμμετείχε χρησιμοποίησαν όχημα ιδιοκτησίας του για τη μετακίνησή τους προς τις περιοχές όπου έδρασαν, αλλά και για την αφαίρεση των χρημάτων και των τιμαλφών από τα θύματά τους, καθώς και για τη διαφυγή τους.

Ο δεύτερος ημεδαπός που ταυτοποιήθηκε φέρεται να εμπλέκεται σε δύο ακόμη υποθέσεις απάτης, οι οποίες διαπράχθηκαν στις 28 Αυγούστου 2026 σε περιοχές της Λαμίας.

Και σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας φέρονται να αξιοποίησαν το αυτοκίνητο του ταυτοποιηθέντος για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης τους. Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής και κατασχέθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν για τις συγκεκριμένες υποθέσεις υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο ταυτοποιηθέντες και οι εγκληματικές ομάδες στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν έχουν εμπλακεί και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.