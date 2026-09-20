Σκέρτσος: «Αλλάζουμε το αθηνοκεντρικό μοντέλο» – Το σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη και το μήνυμα για Σαμαρά

Στην ακρίβεια, την οικονομία, τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, αλλά και στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη Θεσσαλονίκη αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε συνέντευξή του στη Voria.gr.

Ξεκινώντας από το ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα διεθνές πρόβλημα που αφορά συνολικά την Ευρώπη και δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Όπως αναφέρει, ο σωρευτικός πληθωρισμός στην Ελλάδα, τόσο στον γενικό δείκτη όσο και στα τρόφιμα από το 2019 έως σήμερα, βρίσκεται ελαφρώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27.

«Λόγω της καλής πορείας της οικονομίας και των πλεονασμάτων που επιτυγχάνουμε έχουμε τη δυνατότητα, το προνόμιο θα έλεγα, να είμαστε μεταξύ των μόλις 5 χωρών της ΕΕ που προχωρούμε σε μόνιμες εισοδηματικές ενισχύσεις και σε νέες μειώσεις φόρων», σημειώνει.

Τα μέτρα για θέρμανση και καύσιμα

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται και στις δημοσιονομικές δυνατότητες που, όπως λέει, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει σε έκτακτες συνθήκες, όπως η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα μέτρα για τη θέρμανση προβλέπουν παρεμβάσεις ώστε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί σημαντικά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη περίοδος τον Απρίλιο. Παράλληλα, προαναγγέλλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και παράταση της επιδότησης για το ντίζελ για τον Οκτώβριο.

Αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι αφορούν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων και αποτελούν, όπως λέει, επιστροφή στην κοινωνία μέρους του αποτελέσματος της οικονομικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές τους εξαγγελίες υπερβαίνουν σημαντικά τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. «Παροχές με δανεικά, όμως, δεν είναι “φιλολαϊκή πολιτική” αλλά συνταγή νέας χρεοκοπίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κυβερνητική στρατηγική έως το 2030

Για τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου, ο κ. Σκέρτσος περιγράφει ως βασικό στόχο μια Ελλάδα «πιο παραγωγική, θεσμικά ισχυρότερη και κοινωνικά δικαιότερη, πιο ανθεκτική περιβαλλοντικά και πιο ασφαλής».

Όπως σημειώνει, ο στόχος για το 2030 δεν περιορίζεται στη σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση επικαλείται τη βελτίωση σειράς οικονομικών δεικτών, μεταξύ άλλων στην ανεργία, την ανάπτυξη, τους μισθούς, τις επενδύσεις και το δημόσιο χρέος.

Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός αναγνωρίζει ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι, όπως λέει, επιχειρήθηκε κοστολόγηση των προγραμμάτων, ασκεί ωστόσο κριτική στο περιεχόμενό τους και στη δημοσιονομική τους διάσταση.

«Αλλάζουμε το αθηνοκεντρικό μοντέλο»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία χαρακτηρίζει «μείζονα στρατηγικό στόχο» της κυβέρνησης.

Ο κ. Σκέρτσος συνδέει το αθηνοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης με τις διαχρονικές ανισορροπίες στη χώρα και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει αυτή την εικόνα μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030».

Η στρατηγική περιλαμβάνει 50 τοπικά και 13 περιφερειακά σχέδια, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 φορέων. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιφέρεια υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 έργα, ενώ κατά τη διετία 2026-2027 αναμένεται να παραδοθούν περίπου 330 εμβληματικά έργα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι από το 2021 έχουν διοχετευθεί στην περιφέρεια περισσότερα από 20 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ.

Ο υπουργός επικαλείται ακόμη στοιχεία για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αναφέρει, ο αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 9.210, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία περίπου 100.000 άνεργοι βρήκαν εργασία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 16.000 και στη Δυτική Μακεδονία περίπου 2.000.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, αυξήθηκαν και οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ η εξαγωγική βάση της Βόρειας Ελλάδας διευρύνθηκε περίπου κατά 50% σε σχέση με το 2019.

Θεσσαλονίκη: Μετρό, Flyover και επενδύσεις στην τεχνολογία

Για τη Θεσσαλονίκη, την οποία χαρακτηρίζει γενέθλια πόλη του, ο κ. Σκέρτσος αναφέρεται στα έργα που είχαν παρουσιαστεί το 2022 και υποστηρίζει ότι αρκετές από τις τότε εξαγγελίες έχουν πλέον μετατραπεί σε έργα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει το Μετρό, το Flyover, την επέκταση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και τη δημιουργία νέων μουσείων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ενίσχυση της Θεσσαλονίκης ως τεχνολογικού κόμβου, αναφέροντας την παρουσία πολυεθνικών εταιρειών όπως η Pfizer, η Cisco, η Deloitte και η Accenture.

«Στο σχέδιο μας με ορίζοντα το 2030 είναι η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο κόμβο οικονομικής δραστηριότητας, μεταποίησης, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και τουρισμού», σημειώνει.

Το εκλογικό δίλημμα και ο Αντώνης Σαμαράς

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο κ. Σκέρτσος θέτει το δίλημμα που, κατά την άποψή του, θα βρεθεί στο επίκεντρο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, κάνοντας λόγο για «ελπίδα ή περιπέτεια».

Υποστηρίζει παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία, ως αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2019, έχει αντιμετωπίσει διαδοχικές κρίσεις και έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ενώ αποδίδει στην κυβερνητική πολιτική τη βελτίωση των εισοδημάτων και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Κλείνοντας, αναφέρεται και στα πολιτικά σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Όπως δηλώνει, εφόσον ο κ. Σαμαράς αποφασίσει να δημιουργήσει νέο κόμμα, τότε θα υπάρξει η δυνατότητα αξιολόγησης της κυβερνητικής του πρότασης. «Έως τότε δεν μπορούμε να μιλάμε επί θεωρητικών σεναρίων», σημειώνει.