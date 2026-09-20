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Στο Α νεκροταφείο η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου – Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου
Ειδήσεις
11:51 - 20 Σεπ 2026

Στο Α νεκροταφείο η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου – Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Reporter.gr Newsroom
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Στο Α νεκροταφείο τελείται το πρωί της Κυριακής 20/9 η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Παρόν στο τελευταίο αντίο της Μαργαρίτας Παπανδρέου είναι πλήθος κόσμου, με πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο Απόστολος Κακλαμάνης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Δημήτρης Μάντζος κ.α. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρέστη στην κηδεία γιατί προσωπικές υποχρεώσεις τον κρατούν εκτός Αθηνών αλλά επικοινώνησε εκφράζοντας προσωπικά τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια.

Επικήδειος Γιώργου Παπανδρέου: Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε γι' αυτήν

Ο μεγάλος της γιος και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε έναν συγκινητικό επικήδειο τόνισε:

«ΕΚ μέρους της οικογένειας μας σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας η μάνα μας η Μαργαρίτα δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε γι αυτήν.

Πάνω από όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν την αγκάλιασαν, στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την αξιοπρέπεια την ισότητα και την ειρήνη.

αν μας παρακολουθεί σήμερα είμαι σίγουρος ότι το κάνει με ένα χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράστασή σας αλλά ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά λόγια σεβασμού και εκτίμησης που έχει κάνει και τον σεβασμό που έχετε για εκείνη.

Μηνύματα από συμπατριώτες αλλά και από όλη τη Γη, από γυναίκες της Κύπρου, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής που έδωσαν αγώνα για την ειρήνη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dljzzq48tgap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Άννα Διαμαντοπούλου: Μαργαρίτα σου οφείλουμε πολλά, καλό ταξίδι

«Ο αγώνας για την ισότητα θα συνεχιστεί. Είναι μία υπόσχεση. Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα της μεγάλης αλλαγής για τις γυναίκες της Ελλάδος. Μαργαρίτα σου οφείλουμε πολλά, καλό ταξίδι θα συνεχίσουμε τους αγώνες», είπε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου στον επικήδειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dljzc02k4dg1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τα συλλυπητήρια για την Μαργαρίτα Παπανδρέου

Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει λάβει πλήθος προσωπικών μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών από Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς, θεσμικούς και άλλους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Γενική Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Συλλυπητήρια και προσωπικές επικοινωνίες είχε επίσης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Νίκο Δένδια, τη Λίνα Μενδώνη, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Κώστα Μπακογιάννη, την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Χάρη Δούκα, καθώς και από πρώην και νυν υπουργούς, βουλευτές και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών από γυναίκες από την Κύπρο και την Τουρκία, που αναγνωρίζουν τη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και τη δημοκρατία.
Τα μηνύματα και οι επικοινωνίες προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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