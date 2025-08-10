Δημοπρατήθηκε το έργο του μητροπολιτικού πάρκου στον φαληρικό όρμο

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προκήρυξη της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ», συνολικού προϋπολογισμού 258.064.516 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 25η Σεπτεμβρίου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, έθεσε το έργο αυτό ως προτεραιότητα, καταφέρνοντας να το επαναφέρει σε τροχιά υλοποίησης και να αποτρέψει την απένταξή του από τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.

Με την προκήρυξη του έργου ανάπλασης της παραλιακής ζώνης των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου–Ταύρου, ικανοποιείται επιτέλους ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών των κατοίκων της περιοχής : η ελεύθερη και οργανωμένη πρόσβαση της πόλης προς τη θάλασσα.