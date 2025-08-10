O Ζελένσκι «προσυπογράφει» το μήνυμα των Ευρωπαίων σε Πούτιν και Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο και να διασφαλίζει τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανία, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση που συνυπέγραψαν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.