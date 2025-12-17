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ΚΕΔΕ: Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης
Αυτοδιοίκηση
17:29 - 17 Δεκ 2025

ΚΕΔΕ: Υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης

Reporter.gr Newsroom
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/12) η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με τη συμμετοχή 418 συνέδρων, μεταξύ των οποίων δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα, οι δήμαρχοι είχαν προχωρήσει σε κινητοποίηση, παραδίδοντας ψήφισμα στον πρόεδρο της Βουλής καθώς και στα πολιτικά κόμματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, η έκτακτη συνέλευση πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου και των υφυπουργών Βασίλη Χαραλαμπογιάννη και Βασίλη Σπανάκη. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι θέσεις, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τοποθετήσεις επί του σχεδίου κατέθεσαν όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ενώ ακολούθησε ψηφοφορία επί της πρότασης που εισηγήθηκε η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ένωσης.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, αποχώρησαν, ενώ τα μέλη της Λαϊκής Συσπείρωσης καταψήφισαν την πρόταση. Αντίθετα, υπέρ τάχθηκαν τα μέλη της παράταξης της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Λάζαρο Κυρίζογλου.

Η πρόταση της Διοίκησης συγκέντρωσε συνολικά 281 ψήφους επί 418 εγγεγραμμένων συνέδρων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 67,2%. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, τη σαφή βούληση της πλειοψηφίας των αυτοδιοικητικών να στηρίξουν θεσμικές και μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, οι οποίες ενισχύουν τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρούν να δώσουν λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες και προβλήματα του θεσμού.

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