«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Στην αντεπίθεση πέρασε η προμηθεύτρια εταιρεία των πολυκέντρων ανακύκλωσης, ΤΕΧΑΝ, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για υπερκοστολόγηση, αναφέροντας πως ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πως έχει εγκαταλείψει τα μηχανήματα, ζητώντας από τους δήμους να αναλάβουν εξολοκλήρου τη διαχείρισή τους.

Η εταιρεία, απαντώντας με βίντεο που ανέβασε στο TikTok, απορρίπτει τις κατηγορίες και αφήνει υπαινιγμούς για σκοπιμότητες πίσω από τα σχετικά δημοσιεύματα, αλλά και αιχμές κατά ανταγωνιστών, πολιτικών προσώπων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, κάνοντας λόγο για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμησης.

Να σημειωθεί, όπως έγραφε το «R» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, πως στο «στόχαστρο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει βρεθεί κατά βάση ένας διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής που διενεργήθηκε πριν από περίπου 6 έτη για την προμήθεια 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός άγγιζε περίπου τα 83 εκατ. ευρώ και η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, το κόστος προμήθειας των μηχανημάτων, η συμβατική αξία των οποία διαμορφώθηκε γύρω στις 300.000 ευρώ το ένα, τη στιγμή που στην αγορά πωλούνταν «σπιτάκια ανακύκλωσης» έναντι 66.000 ευρώ έκαστο.

Στα μέσα Ιουλίου έγινε γνωστό πως η ΤΕΧΑΝ διακόπτει τη συνεργασία της για τη διαχείριση και λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης με τους Δήμους, με τον ΕΔΣΝΑ (σύνδεσμος των 66 δήμων της Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων) να ζητά από τους δήμους να αναλάβουν στο εξής· κάτι που οι δήμου αρνούνται, με αποτέλεσμα ήδη κάποιοι εξ αυτών να προσπαθούν αν απομακρύνουν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Στον απόηχο αυτών, λοιπόν, η ΤΕΧΑΝ τοποθετήθηκε μέσω TikTok θέτοντας 10 ερωτήματα. Αναλυτικότερα:

1) Ισχύει ότι ο πρόσφατος κύκλος ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε μετά την ανακήρυξη (στις 3.7.2026) του Αναδόχου σε δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενέργησε η DRS HELLAS;

2) Ποιος επιχειρηματίας και για ποιο λόγο απευθύνθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό και ζήτησε να παιχθεί ψευδές και συκοφαντικό θέμα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης;

3) Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται πόρισμα της ΕΔΕΛ για τιμή αγοράς 66.000€, όταν το συγκεκριμένο πόρισμα Ελέγχου της ΕΔΕΛ αναφέρει ρητά ότι ανταγωνιστική εταιρία κατέθεσε οικονομική προσφορά 332.072€ (267.800€ πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου;

4) Για ποιο λόγο δεν ανοίγει η οικονομική προσφορά ανταγωνιστικής εταιρίας που κατέθεσε οικονομική προσφορά στο Διεθνή Διαγωνισμό του ΕΣΔΑ Κρήτης, για να αποδειχθεί ότι και σε 2ο Διαγωνισμό η ανταγωνιστική εταιρία προσέφερε τιμή 332.072€;

5) Ισχύει ότι υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Νο 1345-2024) που έχει αποφασίσει αμετάκλητα ότι δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη και όλοι οι διαγωνισμοί για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης είναι άψογοι;

6) Ποια η οικογενειακή σχέση του πληρεξούσιου δικηγόρου της ανταγωνιστικής εταιρίας με Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου συγκεκριμένης Κυβέρνησης επί 8 έτη;

7) Ποια η σχέση σημερινού Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, που με δηλώσεις του αναφέρεται σε κόστος 66.000€ ανά Πολυκέντρο, με τον εν λόγω Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και το συγκεκριμένο Κόμμα;

8) Ο τομεάρχης ποιανού Κοινοβουλευτικού κόμματος και με ποια ιδιότητα προσπάθησε να εντάξει φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές υπέρ συγκεκριμένης εταιρίας στους Διαγωνισμούς της DRS HELLAS;

9) Ισχύει ότι η Πρέσβειρα της χώρας προέλευσης ανταγωνιστικής εταιρίας έκανε συνάντηση στην Πρεσβεία με τον Νόμιμο Εκπρόσωπο Οργανισμού της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών των Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών της DRS HELLAS για την επιλογή των αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, με αντικείμενο της συνάντησης αυτούς τους διαγωνισμούς;

10) Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται ότι η λειτουργία Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε ΦΟΔΣΑ διακόπηκε με υπαιτιότητα εταιρίας, ενώ έχουν αναρτηθεί επίσημα Δελτία Τύπου στα sites των ΦΟΔΣΑ ότι ολοκληρώθηκε η σύμβαση λειτουργίας και οι ΦΟΔΣΑ (με δική τους αποκλειστική υπαιτιότητα) έχουν καθυστερήσει να επιλέξουν νέο ανάδοχο;