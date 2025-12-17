Επίθεση του ευρωβουλευτή Παππά σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο: Τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ενώ αποχωρούσε από το μπαρ μαζί με συνάδελφό του, ο ευρωβουλευτής τον χτύπησε με δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο που συνδέει το μπαρ με άλλο κατάστημα. Ο Νίκος Παππάς, πρώην αθλητής ύψους 1,97 μ., φέρεται να είπε στον δημοσιογράφο: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».
Ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση στα κεντρικά της γαλλικής αστυνομίας στο Στρασβούργο, με την υπόθεση να υπάγεται στη διαδικασία αυτοφώρου, καθώς η επίθεση δεν καλύπτεται από την ασυλία των ευρωβουλευτών. Μια ώρα αργότερα, ο Νίκος Παππάς φέρεται να έστειλε μηνύματα συγγνώμης και να προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον δημοσιογράφο, αλλά αργότερα διέγραψε τα μηνύματα.
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Διεγράφη από ευρωβουλευτής ο Παππάς με εντολή Φάμελλου
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, καθώς χτύπησε τον δημοσιογράφο του NEWS 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο.
Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.