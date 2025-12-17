Επίθεση του ευρωβουλευτή Παππά σε δημοσιογράφο στο Στρασβούργο: Τον διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ

Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε στο Στρασβούργο όταν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, χτύπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο κατά τη διάρκεια αποστολής του στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ της πόλης, όπου βρίσκονταν και οι δύο, μαζί με συνεργάτες τους. Ο Νίκος Παππάς καταζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος τον διέγραψε από ευρωβουλευτή όταν πληροφορήθηκε το συμβάν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ενώ αποχωρούσε από το μπαρ μαζί με συνάδελφό του, ο ευρωβουλευτής τον χτύπησε με δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο που συνδέει το μπαρ με άλλο κατάστημα. Ο Νίκος Παππάς, πρώην αθλητής ύψους 1,97 μ., φέρεται να είπε στον δημοσιογράφο: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος κατέθεσε μήνυση στα κεντρικά της γαλλικής αστυνομίας στο Στρασβούργο, με την υπόθεση να υπάγεται στη διαδικασία αυτοφώρου, καθώς η επίθεση δεν καλύπτεται από την ασυλία των ευρωβουλευτών. Μια ώρα αργότερα, ο Νίκος Παππάς φέρεται να έστειλε μηνύματα συγγνώμης και να προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον δημοσιογράφο, αλλά αργότερα διέγραψε τα μηνύματα.

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Διεγράφη από ευρωβουλευτής ο Παππάς με εντολή Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, καθώς χτύπησε τον δημοσιογράφο του NEWS 24/7, Νίκο Γιαννόπουλο.

Παράλληλα, αιτείται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.