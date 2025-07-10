QNR: Στρατηγικές εξαγορές των Alexander Moore και AlphaCons - Οι στόχοι

Η Quality & Reliability A.E. (QNR) γνωστοποίησε την υπογραφή δύο δεσμευτικών συμφωνιών εξαγοράς, διευρύνοντας περαιτέρω την επενδυτική της δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα, οι δύο συμφωνίες αφορούν:

στην εξαγορά του 76,19% της εταιρείας Alexander Moore, SAP Gold Partner με μακρόχρονη εξειδίκευση στο SAP Business One

και του 51% της AlphaCons Intelligent Technology Solutions A.E, ανερχόμενου συνεργάτη στο SAP Partner με ισχυρή παρουσία στο SAP και τις cloud base πλατφόρμες.

Οι δύο εξαγορές εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης της QNR σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στις εξειδικευμένες επιχειρησιακές λύσεις SAP, οι οποίες αποτελούν πλέον βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας για την επόμενη φάση ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Ποιες είναι οι εταιρείες Alexander Moore και AlphaCons Intelligent Technology Solutions

Η Alexander Moore, SAP Gold Partner, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων SAP Business One στην ελληνική αγορά, με εξειδίκευση σε κλάδους όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός, η ασφάλιση και οι εμπορικές επιχειρήσεις. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε κάθετο σχεδιασμό και υλοποίηση SAP Business One λύσεων, ενσωματώνοντας προηγμένα modules για predictive analytics, τεχνητή νοημοσύνη και IoT τεχνολογίες, με εφαρμογές σε οργανισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Αμερική.

Η AlphaCons Intelligent Technology Solutions A.E. είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, επίσημος SAP Partner, η οποία ιδρύθηκε το 2020 από στελέχη με πολυετή εμπειρία σε σύνθετα έργα SAP και σήμερα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

Υλοποίηση και παραμετροποίηση SAP λύσεων, με εξειδίκευση στην cloud τεχνολογική πλατφόρμα της SAP, που υποστηρίζει in-memory επεξεργασία και προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης.

Υλοποίηση SAP ERP S/4HANA και ανάπτυξη cloud-based εφαρμογών και υπηρεσιών σε περιβάλλοντα SAP Business Technology Platform (BTP) και SAP HANA Cloud, με στόχο την ενοποίηση και επέκταση των επιχειρησιακών διαδικασιών στο cloud.

Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής Intelligent Enterprise, βασισμένης στην πλατφόρμα SAP Business Data Cloud, με αξιοποίηση των λύσεων SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere & Databricks και SAP BW/4HANA.

«Η είσοδός μας στον κόσμο του SAP σηματοδοτεί ένα νέο, πιο ώριμο στάδιο για την QNR. Αποκτούμε άμεσα πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και σε έργα κύρους στην αγορά. Οι εξαγορές αυτές μάς επιτρέπουν να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας, να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και να ανταποκριθούμε στις σύνθετες ανάγκες του σύγχρονου ψηφιακού μετασχηματισμού του Ιδιωτικού τομέα», δήλωσε ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της QNR.

Σύμφωνα με τους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας η QNR θα αποκτήσει το 76,19% των μετοχών της Alexander Moore έναντι 1,493,324€ υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων για το 2025. Σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών των στόχων το συνολικό τίμημα θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την δεσμευτική συμφωνία.

Στο πλαίσιο της δεύτερης δεσμευτική συμφωνία η Q&R θα αποκτήσει το 51% της AlphaCons μέσω συνδυασμού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (150.000€) και καταβολής ποσού στον βασικό μέτοχο της εταιρείας (500.000€). Η συμφωνία περιλαμβάνει, πρόβλεψη για συμπληρωματικές καταβολές (earn-outs) έως 1.000.000 ευρώ προς τον βασικό μέτοχο, υπό την προϋπόθεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων EBITDA για τα έτη 2025, 2026 και 2027, ύψους 600.000€, όπως προβλέπεται στη δεσμευτική συμφωνία. Το συνολικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεχόμενων καταβολών, δύναται να ανέλθει έως το ποσό των 1.650.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων, για τα έτη 2025, 2026 και 2027, το τίμημα θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Η Alma Advisors ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της QNR στο πλαίσιο της συναλλαγής αυτής με την AlphaCons. Οι δυο αυτές συμφωνίες είναι δεσμευτικές και για τις δύο πλευρές με την αίρεση του νομικού και οικονομικού ελέγχου ενώ τα οριστικά συμφωνητικά θα υπογραφούν έως 15/9/2025.

Με τις κινήσεις αυτές, η QNR εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους πλέον ολοκληρωμένους παρόχους τεχνολογικών λύσεων στην ελληνική αγορά, με δυναμική είσοδο στην αγορά παροχής εξειδικευμένων SAP εφαρμογών, υπηρεσιών cloud, κυβερνοασφάλειας και κάθετης επιχειρησιακής υποστήριξης για οργανισμούς που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν τη λειτουργία τους με τη δύναμη της τεχνολογίας.