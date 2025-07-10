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ελίν: Τζίρος €589,53 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:11 - 10 Ιουλ 2025

ελίν: Τζίρος €589,53 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν ανήλθε σε €589,53 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο του 2025 έναντι €701,93 εκατ. του α’ τριμήνου του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακόμα, για την ίδια χρονική περίοδο, τα μεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €15,654 εκατ. έναντι €18,394 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 15%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,832 εκατ. έναντι €8,846 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 23%. Τα ενοποιημένα προ τόκων και φόρων αποτελέσματα του Ομίλου (EBΙT) κατά το α’ τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε κέρδη €4,07 εκατ. έναντι €7,15 εκατ. του τριμήνου του 2024.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, κατά το α’ τρίμηνο του 2025 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,387 εκατ. έναντι €8,734 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2024, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €4,102 εκατ. έναντι €7,498 εκατ. το 2024. Επιπλέον, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €2,121 εκατ. έναντι €2,908 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 27%.

Η εσωτερική αγορά συνέχισε να επηρεάζεται αρνητικά από τις διαχρονικές στρεβλώσεις που επικρατούν στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η απόφαση του Ιανουαρίου για παράταση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους και το ασταθές ρυθμιστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα φαινόμενα παραβατικότητας, περιόρισαν τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας της εταιρείας. Παρόλα αυτά, η στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της ελίν σε σημεία υψηλής προβολής και τουριστικής ζήτησης οδήγησε στην ένταξη τεσσάρων νέων πρατηρίων στο δίκτυο, ενώ θετικά συνέβαλε και η αύξηση των πωλήσεων σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μαρίνες και η οικιακή θέρμανση.

Αντιστοίχως, στη Διεθνή Αγορά, η πτώση των περιθωρίων κέρδους σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με τον αθέμιτο ανταγωνισμό των ρωσικής προέλευσης προϊόντων, τα οποία διακινούνται παρά τις ισχύουσες ευρωπαϊκές κυρώσεις, οδήγησαν σε σημαντική μείωση της κερδοφορίας του Διεθνούς Εμπορίου σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, σε συνέχεια της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, διαμόρφωσε ένα έντονα ανταγωνιστικό και ασταθές πλαίσιο για τον κλάδο συνολικά.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ελίν, κ. Γιάννης Αληγιζάκης, σχολίασε: «Παρά τη μεγάλη ρευστότητα και τις προκλήσεις τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά, παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική μας για ανάπτυξη σε σημεία υψηλής δυναμικής και ενίσχυση των μεριδίων μας σε αγορές που συνδέονται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη της Χώρας. Η επικείμενη άρση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την 1η Ιουλίου, η θετική πορεία του τουρισμού, η σταθερή επένδυση στο δίκτυό μας, καθώς και η μεγαλύτερη αξιοποίηση της επένδυσης με τις εγκαταστάσεις στην Ισπανία, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών το επόμενο διάστημα».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 18:24
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