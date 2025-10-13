Mevaco: Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Μπρούτζος από το ΔΣ - Δεν θα αντικατασταθεί

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO ΑΕ.» (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι ο κ. Ιωάννης Μπρούτζος παραιτήθηκε ένεκα προσωπικών λόγων από το αξίωμα και την ιδιότητα του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού που πραγματοποιήθηκε την 13.10.2025 έκανε αποδεκτή την ως άνω παραίτηση του κ. Ιωάννη Μπρούτζου, αποφάσισε τη μη αντικατάστασή του και την συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εννιαμελή (9μελή) σύνθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν.4548/2018 και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 23 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ειδικότερα η 9μελής πλέον σύνθεση αυτού έχει ως ακολούθως: Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 8, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Καραολή Δημητρίου 4-6, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Βλαχάβα 37, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής, οδός Μάρκου Μπότσαρη 30, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

Δημήτριος Αντωνίου του Νικολάου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 8, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ντράφι Αττικής, οδός Αριστάρχου 16, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

Γεώργιος Βαγγέλας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νίκαιας Αττικής, οδός Επταλόφου 96, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Ιουλία Καρβούνη του Σεραφείμ, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Δαβάκη 20, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Μαρία Γρατσία του Νικολάου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου 29, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).