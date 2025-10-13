ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αίγυπτος: Υπογράφηκε η συμφωνία για τη Γάζα - Πήρε 3.000 χρόνια αλλά θα αντέξει, υποστηρίζει ο Τραμπ
Ειδήσεις
20:03 - 13 Οκτ 2025

Αίγυπτος: Υπογράφηκε η συμφωνία για τη Γάζα - Πήρε 3.000 χρόνια αλλά θα αντέξει, υποστηρίζει ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και οι μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας (13/10) τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.       

Στην ομιλία του στην έναρξη της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σπουδαία για τη Μέση Ανατολή».

«Αυτό πήρε 3.000 χρόνια, μπορείτε να το πιστέψετε; Και θα αντέξει», είπε ο Τραμπ καθώς υπέγραφε την συμφωνία.

Τόνισε ότι η συμφωνία είναι τόσο μεγάλη που θα αποτρέψει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα στη Μέση Ανατολή. «Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν πιθανώς το πιο δύσκολο, και ίσως από πολλές απόψεις ήταν, αλλά είχαμε πολλά μεγάλα ταλέντα», είπε ακόμα και πρόσθεσε: «Είχαμε μια εκπληκτική σειρά ταλέντων και μας βοήθησαν, ιδίως, οι χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι».

Τι προηγήθηκε της συμφωνίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στην αιγυπτιακή πόλη του Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου ήταν ο επικεφαλής στην τελετή υπογραφής συμφωνίας που έχει προσελκύσει πλήθος ηγετών από όλο τον κόσμο. Μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνέσετ, η διεθνής προσοχή στράφηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου είναι προγγραματισμένο να πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σε μία Σύνοδο όπου έχουν προσκληθεί πάνω από 20 ηγέτες, κατόπιν πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι υποδέχτηκε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα του.

Στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Σαρμ ελ Σέιχ για το πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, είπε πως «όσον αφορά εμάς, έχει ήδη ξεκινήσει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, λέγοντας ότι ο αλ Σίσι είχε «πολύ σημαντικό ρόλο» στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον υποστηρίζουν απόλυτα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο Αιγύπτιος ηγέτης σε μια ανάρτηση στο Facebook δήλωσε ότι, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «η βούληση των λαών συνδέεται με την αποφασιστικότητα των ηγετών του κόσμου να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα».

«Όλοι μεταφέρουν ένα ενιαίο μήνυμα στην ανθρωπότητα: Αρκετά με τον πόλεμο... καλώς ήρθατε στην ειρήνη», είπε.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς.

Θερμή χειραψία Τραμπ με Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου νωρίτερα είχε θερμή χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου για τη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς.

Μίνι συνάντηση Σίσι με Μακρόν, Ερντογάν και εμίρη του Κατάρ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε τη Δευτέρα σύντομη συνάντηση με τους προέδρους της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών συντονισμού για την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αιγύπτιου προέδρου, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός, στην ανθρωπιστική στήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για τη μεταπολεμική σταθερότητα στη Γάζα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διεθνούς συνόδου κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ, η οποία έχει ως στόχο την οριστικοποίηση μιας πολυμερούς συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη των διαδικασιών ανοικοδόμησης των παλαιστινιακών εδαφών.

Μακρόν: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ ότι το επόμενο βήμα για μια διαρκή ειρήνη στη Λωρίδα θα είναι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα συμπεριληφθεί στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και χαρακτήρισε την παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο κορυφής ως «πολύ καλό σημάδι».

Μερτς: Σημαντική μέρα στην ιστορία της Μέσης Ανατολής

Ως μια «σημαντική μέρα στα βιβλία ιστορίας» για τη Μέση Ανατολή αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, περιέγραψε τη σημερινή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι τώρα ξεκινάει «μια φάση ειρήνης», στην οποία η Γερμανία είναι πρόθυμη να συμβάλει. Ο κ. Μερτς ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές και επανέλαβε ότι η χώρα του στέκει στο πλευρό του Ισραήλ, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει τώρα την επιρροή του και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ερντογάν έκανε κύκλους πάνω από την Αίγυπτο για το Νετανιάχου

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν έμαθε για την αναμενόμενη παρουσία του Νετανιάχου στην Σύνοδο για την Ειρήνη, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Σαρμ Ελ-Σέιχ, με το αεροπλάνο του να κάνει κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και να αρνείται να προσγειωθεί μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα παραστεί.

Παρόλο που «προσκλήθηκε» από τον Τραμπ, ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί «λόγω του χρονικού πλαισίου» που συμπίπτει με την έναρξη της εβραϊκής γιορτής Σιμχάτ Τορά κατά τη δύση του ηλίου, υποστηρίζει η ανακοίνωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 20:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος
Ειδήσεις

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone
Ειδήσεις

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ