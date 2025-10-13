Αίγυπτος: Υπογράφηκε η συμφωνία για τη Γάζα - Πήρε 3.000 χρόνια αλλά θα αντέξει, υποστηρίζει ο Τραμπ

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και οι μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας υπέγραψαν το βράδυ της Δευτέρας (13/10) τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ομιλία του στην έναρξη της συνόδου του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σπουδαία για τη Μέση Ανατολή».

«Αυτό πήρε 3.000 χρόνια, μπορείτε να το πιστέψετε; Και θα αντέξει», είπε ο Τραμπ καθώς υπέγραφε την συμφωνία.

Τόνισε ότι η συμφωνία είναι τόσο μεγάλη που θα αποτρέψει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα στη Μέση Ανατολή. «Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν πιθανώς το πιο δύσκολο, και ίσως από πολλές απόψεις ήταν, αλλά είχαμε πολλά μεγάλα ταλέντα», είπε ακόμα και πρόσθεσε: «Είχαμε μια εκπληκτική σειρά ταλέντων και μας βοήθησαν, ιδίως, οι χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι».

Τι προηγήθηκε της συμφωνίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στην αιγυπτιακή πόλη του Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου ήταν ο επικεφαλής στην τελετή υπογραφής συμφωνίας που έχει προσελκύσει πλήθος ηγετών από όλο τον κόσμο. Μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνέσετ, η διεθνής προσοχή στράφηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου είναι προγγραματισμένο να πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σε μία Σύνοδο όπου έχουν προσκληθεί πάνω από 20 ηγέτες, κατόπιν πρωτοβουλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

US President Trump arrives in Egypt’s Sharm el-Sheikh to attend Gaza peace summit pic.twitter.com/wpmjZmwyXa — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 13, 2025

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι υποδέχτηκε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα του.

Στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Σαρμ ελ Σέιχ για το πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, είπε πως «όσον αφορά εμάς, έχει ήδη ξεκινήσει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, λέγοντας ότι ο αλ Σίσι είχε «πολύ σημαντικό ρόλο» στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον υποστηρίζουν απόλυτα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, ο Αιγύπτιος ηγέτης σε μια ανάρτηση στο Facebook δήλωσε ότι, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «η βούληση των λαών συνδέεται με την αποφασιστικότητα των ηγετών του κόσμου να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα».

«Όλοι μεταφέρουν ένα ενιαίο μήνυμα στην ανθρωπότητα: Αρκετά με τον πόλεμο... καλώς ήρθατε στην ειρήνη», είπε.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς.

Θερμή χειραψία Τραμπ με Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου νωρίτερα είχε θερμή χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της διεθνούς Συνόδου για τη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς.

Μίνι συνάντηση Σίσι με Μακρόν, Ερντογάν και εμίρη του Κατάρ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε τη Δευτέρα σύντομη συνάντηση με τους προέδρους της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, στο πλαίσιο των προσπαθειών συντονισμού για την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αιγύπτιου προέδρου, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της κατάπαυσης του πυρός, στην ανθρωπιστική στήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού και στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για τη μεταπολεμική σταθερότητα στη Γάζα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της διεθνούς συνόδου κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ, η οποία έχει ως στόχο την οριστικοποίηση μιας πολυμερούς συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη των διαδικασιών ανοικοδόμησης των παλαιστινιακών εδαφών.

Μακρόν: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ ότι το επόμενο βήμα για μια διαρκή ειρήνη στη Λωρίδα θα είναι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα συμπεριληφθεί στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και χαρακτήρισε την παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο κορυφής ως «πολύ καλό σημάδι».

Μερτς: Σημαντική μέρα στην ιστορία της Μέσης Ανατολής

Ως μια «σημαντική μέρα στα βιβλία ιστορίας» για τη Μέση Ανατολή αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, περιέγραψε τη σημερινή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι τώρα ξεκινάει «μια φάση ειρήνης», στην οποία η Γερμανία είναι πρόθυμη να συμβάλει. Ο κ. Μερτς ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές και επανέλαβε ότι η χώρα του στέκει στο πλευρό του Ισραήλ, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει τώρα την επιρροή του και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ερντογάν έκανε κύκλους πάνω από την Αίγυπτο για το Νετανιάχου

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν έμαθε για την αναμενόμενη παρουσία του Νετανιάχου στην Σύνοδο για την Ειρήνη, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Σαρμ Ελ-Σέιχ, με το αεροπλάνο του να κάνει κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και να αρνείται να προσγειωθεί μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα παραστεί.

Παρόλο που «προσκλήθηκε» από τον Τραμπ, ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί «λόγω του χρονικού πλαισίου» που συμπίπτει με την έναρξη της εβραϊκής γιορτής Σιμχάτ Τορά κατά τη δύση του ηλίου, υποστηρίζει η ανακοίνωση.