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Πειραιώς: Ιστορική επίδοση εξαμήνου σε νέα δάνεια - Θετική πιστωτική επέκταση στο retail
Αναλύσεις
18:40 - 13 Οκτ 2025

Πειραιώς: Ιστορική επίδοση εξαμήνου σε νέα δάνεια - Θετική πιστωτική επέκταση στο retail

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με εκπροσώπους εγχώριων θεσμικών χαρτοφυλακίων και αναλυτές είχε τη Δευτέρα η διοίκηση της Πειραιώς, που παρουσίασε τις προοπτικές της Τράπεζας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αύξηση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, με τα νέα δάνεια προς την οικονομία να ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ, μέγεθος που συνιστά την καλύτερη ιστορικά επίδοση πρώτου εξαμήνου για την Πειραιώς.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε από χορηγήσεις προς όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η άνοδος στα δάνεια προς ιδιώτες.

Ο CEO της Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου, καταγράφεται πλέον θετική πιστωτική επέκταση στο retail, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις είναι υψηλότερες των αποπληρωμών για πρώτη φορά από το 2010.

Η Πειραιώς έχει στο πρώτο εξάμηνο δάνεια ύψους 36 δισ. ευρώ , αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση, επιτυγχάνοντας ήδη το στόχο για το 2025. Ο νέος στόχος προβλέπει για το τέλος του έτους δάνεια άνω των 36,5 δισ. ευρώ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση υπερέβη τα 2,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, ανεβάζοντας το στόχο για το 2025 σε πάνω από 3 δισ. από 2,5 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Με βάση την απόδοση στο πρώτο εξάμηνο 2025, η Τράπεζα προχωρά σε ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025, ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω επαναγοράς μετοχών, πέραν της διανομής σε μετρητά, μερίσματος ύψους 400 εκατ. ευρώ που έγινε τον Ιούνιο, με τη συνολική απόδοση να διαμορφώνεται σε περίπου 6%.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 19:41
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