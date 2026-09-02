Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου: Παραιτήθηκε με αιχμές ο Μπένος – «Διαφωνώ με την κατεύθυνση του Masterplan»

Την παραίτησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου υπέβαλε ο Σταύρος Μπένος, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με την κατεύθυνση που έχει λάβει ο σχεδιασμός του Masterplan για την περιοχή.

Ο κ. Μπένος ανακοίνωσε την απόφασή του κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου στο Σουφλί, διευκρινίζοντας ότι η αποχώρησή του δεν αποτελεί αποτέλεσμα μιας συγκυριακής ή στιγμιαίας διαφωνίας. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη μετά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά την 14η συνεδρίαση της Επιτροπής, στη Νέα Βύσσα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το evros24.gr, ο ίδιος χαρακτήρισε την παραίτησή του ζήτημα ευθύνης και προσωπικής αξιοπρέπειας, υποστηρίζοντας ότι η αρχική φιλοσοφία πάνω στην οποία σχεδιάστηκε η ανασυγκρότηση του Έβρου απομακρύνεται, κατά την εκτίμησή του, από τον σημερινό σχεδιασμό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του αφορά τον ίδιο προσωπικά και δεν συνδέεται με το «ΔΙΑΖΩΜΑ». Όπως σημείωσε, το σωματείο θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον Έβρο ανεξάρτητα από τη λειτουργία της Επιτροπής και χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο κ. Μπένος αναφέρθηκε, μάλιστα, στη μέχρι σήμερα εθελοντική συνεισφορά του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», επισημαίνοντας ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν διατεθεί από πόρους του σωματείου περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ για δράσεις στη Βόρεια Εύβοια και τον Έβρο.

Η διαφωνία για το Masterplan των περίπου 3 δισ. ευρώ

Κεντρικό σημείο της κριτικής του αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, προχωρά η υλοποίηση του Masterplan για τον Έβρο.

Ο Σταύρος Μπένος υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι πλέον η εξασφάλιση χρηματοδότησης, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι για το σχέδιο ανέρχονται, σύμφωνα με όσα ανέφερε, περίπου στα 3 δισ. ευρώ. Το κρίσιμο ζήτημα, κατά την άποψή του, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένοι πόροι και κατά πόσο αυτό θα γίνει στη βάση ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Όπως τόνισε, η ανασυγκρότηση του Έβρου δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια παράθεση μεμονωμένων έργων. Αντίθετα, απαιτείται ένας κοινός σχεδιασμός και ένας μηχανισμός που θα συνδέει μεταξύ τους τις επιμέρους παρεμβάσεις, ώστε αυτές να υπηρετούν έναν συγκεκριμένο και συνεκτικό αναπτυξιακό στόχο για τον νομό.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία ότι, εάν το περιφερειακό πρόγραμμα συνεχίσει να υλοποιείται αποσπασματικά, υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί στην πράξη από την αρχική φιλοσοφία του Masterplan.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη λογική προϋποθέτει συνολικό και συνεκτικό σχεδιασμό και όχι απλώς την παράθεση διαφορετικών έργων.

Ο σιδηρόδρομος στο επίκεντρο της κριτικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπένος στον σιδηρόδρομο και στις υποδομές του Έβρου.

Άσκησε κριτική στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο εκσυγχρονισμός και η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής δεν έχουν λάβει αντίστοιχη άμεση προτεραιότητα στον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη Βόρεια Εύβοια, όπου, όπως υποστήριξε, έχει ενταχθεί σημαντική οδική υποδομή. Κατά την άποψή του, ανάλογης στρατηγικής σημασίας παρεμβάσεις θα πρέπει να προωθηθούν και στον Έβρο.

Για τον ίδιο, το ζήτημα του σιδηροδρόμου δεν αφορά απλώς την υλοποίηση ενός ακόμη έργου υποδομής, αλλά συνδέεται με τη δυνατότητα του νομού να αποκτήσει σύγχρονες μεταφορικές συνδέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική και πληθυσμιακή του ανάκαμψη.

Οι εκκρεμότητες με τις μελέτες του ΔΠΘ

Ο Σταύρος Μπένος αναφέρθηκε και στον ρόλο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, επισημαίνοντας, όπως υποστήριξε, ότι περίπου τρία χρόνια μετά την καταστροφή εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σε σχέση με τη χρηματοδότηση μελετών που έχουν αναλάβει επιστημονικές ομάδες του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πρόκειται για έξι στρατηγικές μελέτες, τις οποίες θεωρεί σημαντικές για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον Έβρο.

Η συγκεκριμένη αναφορά εντάσσεται στη γενικότερη κριτική του για την ανάγκη συνολικού σχεδιασμού. Όπως προκύπτει από τη θέση που εξέφρασε, η επιστημονική τεκμηρίωση θα πρέπει να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις παρεμβάσεις και τις προτεραιότητες της ανασυγκρότησης.

Κριτική και στο μοντέλο διοίκησης

Ξεχωριστό σκέλος της τοποθέτησής του αφορούσε το μοντέλο διοίκησης και συντονισμού των παρεμβάσεων στον Έβρο.

Ο κ. Μπένος εξέφρασε διαφωνία με την επιλογή του κυβερνητικού γραμματέα, υποστηρίζοντας ότι ένας τέτοιος θεσμικός ρόλος δεν είναι απαραίτητος για την πορεία της ανασυγκρότησης.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ ενός πιο κεντρικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η Περιφέρεια και οι δήμοι του Έβρου διαθέτουν τόσο τη θεσμική νομιμοποίηση όσο και τη γνώση των ιδιαίτερων αναγκών της περιοχής, ώστε να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.