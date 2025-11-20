Alpha Trust Ανδρομέδα: Ισχυρή άνοδος κερδών και NAV στο γ’ τρίμηνο του 2025

Τα οικονομικά της αποτελέσματα εννεαμήνου 2025, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ανακοίνωσε σήμερα η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Κύρια Χρηματοοικονομικά Μεγέθη για την περίοδο από 01.01-30.09.2025:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε € 5,65 εκατ. έναντι € 2,11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Για την περίοδο από 01/01/2025 έως 30/09/2025 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε απόδοση 18,54% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε € 35,34 εκατ. ή € 9,54 ανά μετοχή στις 30/09/2025.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό του ενεργητικού κατά την 30/09/2025, περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 82,94%,, τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς κατά 8,49%, μετρητά κατά 7,47%, τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 0,84% και τοποθετήσεις σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια κατά 0,26%.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) 22,52% στις 19/11/2025, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε €7,48.