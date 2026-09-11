ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:47 - 11 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ηνία για τα καλά πήραν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να γυρίσει στα «πράσινα» και να κλείσει με κέρδη, μετά από δύο σερί πτωτικές ημέρες.  

Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.726,49 μονάδες με κέρδη 1,07%, ήτοι ενισχυόμενος κατά 28,91 μονάδες, αγγίζοντας νέο υψηλό 17ετίας. Εντυπωσιακότερο ίσως είναι ότι βρέθηκε – στο ενδοσυνεδριακό υψηλό – να σκαρφαλώνει στις 2.732,32 μονάδες. Το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.704,6 μονάδες.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΧΑ πέτυχε την 8η συνεχόμενη ανοδική του εβδομάδα με κέρδη στο 5ήμερο της τάξης του 0,93% και μηνιαία άνοδο στο +1,84%. Μέχρι στιγμής, σε ετήσιο επίπεδο η απόδοσή του ανέρχεται στο +28,57%.

Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε να υπεραποδίδει, με κέρδη 2,2% στις 3.271,230 μονάδες, καταγράφοντας υψηλό 11ετίας, ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε, επίσης, στα «πράσινα» και στο +1,23% (7.004,520 μονάδες).

Στο ταμπλό, οι τράπεζες ξεχώρισαν με την Alpha Bank στο +2,61%, τη Eurobank στο +1,46%, την ΕΤΕ στο +1,96% και την Πειραιώς στο +2,81%.

Στα «πράσινα» οι περισσότερες εισηγμένες, όπως οι Cenergy (+1,3%), HelleniQ Energy (+0,34%), Metlen (+0,84%), Optima (+2,66%).

Στις διεθνείς αγορές, η πίεση είναι εμφανής, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις στο πετρέλαιο που οδεύει προς κλείσιμο άνω των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Μάιο, ενώ την ίδια ώρα αξιολογούν και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα παίξουν σημαντικό ρόλο και στις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street άνοιξε στα «πράσινα» με κέρδη κοντά στο 1% για τους βασικούς δείκτες, ενώ στην Ευρώπη το κλίμα έχει βελτιωθεί, αν και γενικά είναι υποτονικό, με τον DAX να «παίζει» το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) με κέρδη 0,5% περίπου και τον γαλλικό CAC στο +0,7%.

Στα επιχειρηματικά νέα που έρχονται:

- Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Aegean αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο.

- Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Premia Properties και Performance Technologies, ενώ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει η Lamda Development.

- Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των Profile και Ευρώπη Holdings, ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

- Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές παρουσιάζει και η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, καθώς την ημέρα αυτή αναμένονται οι αξιολογήσεις της Ελλάδας από δύο διεθνείς οίκους.

Η Moody’s θα δημοσιοποιήσει την αξιολόγησή της, έχοντας σήμερα την Ελλάδα στη βαθμίδα «Baa3» με σταθερή προοπτική. Την ίδια ημέρα θα προχωρήσει σε αξιολόγηση και η Scope Ratings, η οποία κατατάσσει την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα «BBB» με θετικό outlook, αφήνοντας έτσι περιθώριο για νέα αναβάθμιση.

- Σημαντικός σταθμός για την ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί και η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων στις ανεπτυγμένες αγορές, από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx. Η αλλαγή θα συμπέσει με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του δείκτη FTSE All World.

Η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές συνιστά σημαντική δομική εξέλιξη για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στους όγκους συναλλαγών αναμένεται να αποτυπωθούν ήδη από νωρίτερα, καθώς οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (rebalancing), όπως και οι αντίστοιχες εισροές και εκροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, θα πραγματοποιηθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 17:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Οδεύει προς εβδομαδιαίο κλείσιμο άνω των $100 για πρώτη φορά από τον Μάιο
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Οδεύει προς εβδομαδιαίο κλείσιμο άνω των $100 για πρώτη φορά από τον Μάιο

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις υψηλές πτήσεις πάνω από τις 2.700 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις υψηλές πτήσεις πάνω από τις 2.700 μονάδες

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA
Ανακοινώσεις

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:35

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Ειδήσεις
11/09/2026 - 20:20

ΑΑΔΕ: Φορολογικός έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Magazino
11/09/2026 - 20:15

Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά για τις ειδήσεις που φοβίζουν: Τα μαθήματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 20:04

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές μετά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου

Πολιτική
11/09/2026 - 19:55

ΥΠΕΞ: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:38

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για δασμούς 100% στους αγοραστές ρωσικής ενέργειας

Πολιτική
11/09/2026 - 19:18

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 19:00

BRICS: «Μέτωπο» Ιράν και Ρωσίας ενάντια στις δυτικές κυρώσεις

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:32

Πυρκαγιά στην Αιτωλοακαρνανία - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Ειδήσεις
11/09/2026 - 18:29

Αποχωρεί ο Οδ. Ζώρας από Πρύτανης του Μη Κρατικού Πανεπιστημίου Keele Greece

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
11/09/2026 - 18:14

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την αγορά της NOVA ο Γιάννης Αλαφούζος

Ανακοινώσεις
11/09/2026 - 18:03

Safe Bulkers: Από 14/9 σε διαπραγμάτευση 12 εκατ. μετοχές από το placement

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:56

Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ δε θα ξεχάσουν ποτέ - Για αυτό πολεμάμε σήμερα

Σχόλια Αγοράς
11/09/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:42

Κάλας: «Στάση αρχών» η απαγόρευση εμπορικών συναλλαγών με τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς

Πολιτική
11/09/2026 - 17:29

Ο Μαρινάκης αδειάζει… Μαρινάκη για το δίμηνο επίδομα ανεργίας – Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην επίθεση

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:27

Προειδοποίηση Ρωσίας προς τη Λιθουανία: «Θα βρεθεί στο στόχαστρο» αν φιλοξενήσει πυρηνικά

Ειδήσεις
11/09/2026 - 17:09

New York Times: Οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγικής σημασίας νησί στην Ερυθρά Θάλασσα

Magazino
11/09/2026 - 17:00

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Ειδήσεις
11/09/2026 - 16:50

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητά ο δικηγόρος της οικογένειας

Χρηματιστήρια
11/09/2026 - 16:48

Wall Street: Ανάκαμψη μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί παρά το «σήμα» για αύξηση επιτοκίων

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
11/09/2026 - 16:32

95 χρόνια Παπαστράτος: Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη για το επετειακό ντοκιμαντέρ

Ειδήσεις
11/09/2026 - 16:25

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 250 παραβάσεις σε 326 ελέγχους σχολικών λεωφορείων

Ειδήσεις
11/09/2026 - 16:22

Η ενέργεια, η άμυνα και η επικείμενη συνάντηση των BRICS στο επίκεντρο της συνάντησης Πούτιν - Μόντι

Ειδήσεις
11/09/2026 - 16:21

ΑΑΔΕ: Πάνω από 477.000 λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ανακοινώσεις
11/09/2026 - 16:09

Δομική Κρήτης: Σύμβαση €6,44 εκατ. για το έργο στην Ελούντα

Ειδήσεις
11/09/2026 - 16:02

ΗΠΑ: Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο - Ενισχύεται το επιχείρημα αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
11/09/2026 - 15:53

Agri Innovation Expo 2026: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του στην καινοτομία της αγροδιατροφής

Ανεμοδείκτης
11/09/2026 - 15:50

Ο Λαζαρίδης πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος

Ειδήσεις
11/09/2026 - 15:47

ΕΕ: Χρηματοδότηση €6,1 δισ. στην Ουκρανία – Στο επίκεντρο οι Patriot

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ