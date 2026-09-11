Χρηματιστήριο: Όγδοη εβδομάδα ανόδου με νέα ρεκόρ και «οδηγό» τις τράπεζες

Τα ηνία για τα καλά πήραν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να γυρίσει στα «πράσινα» και να κλείσει με κέρδη, μετά από δύο σερί πτωτικές ημέρες.

Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.726,49 μονάδες με κέρδη 1,07%, ήτοι ενισχυόμενος κατά 28,91 μονάδες, αγγίζοντας νέο υψηλό 17ετίας. Εντυπωσιακότερο ίσως είναι ότι βρέθηκε – στο ενδοσυνεδριακό υψηλό – να σκαρφαλώνει στις 2.732,32 μονάδες. Το χαμηλό της ημέρας εντοπίζεται στις 2.704,6 μονάδες.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΧΑ πέτυχε την 8η συνεχόμενη ανοδική του εβδομάδα με κέρδη στο 5ήμερο της τάξης του 0,93% και μηνιαία άνοδο στο +1,84%. Μέχρι στιγμής, σε ετήσιο επίπεδο η απόδοσή του ανέρχεται στο +28,57%.

Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε να υπεραποδίδει, με κέρδη 2,2% στις 3.271,230 μονάδες, καταγράφοντας υψηλό 11ετίας, ενώ ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε, επίσης, στα «πράσινα» και στο +1,23% (7.004,520 μονάδες).

Στο ταμπλό, οι τράπεζες ξεχώρισαν με την Alpha Bank στο +2,61%, τη Eurobank στο +1,46%, την ΕΤΕ στο +1,96% και την Πειραιώς στο +2,81%.

Στα «πράσινα» οι περισσότερες εισηγμένες, όπως οι Cenergy (+1,3%), HelleniQ Energy (+0,34%), Metlen (+0,84%), Optima (+2,66%).

Στις διεθνείς αγορές, η πίεση είναι εμφανής, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις διακυμάνσεις στο πετρέλαιο που οδεύει προς κλείσιμο άνω των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Μάιο, ενώ την ίδια ώρα αξιολογούν και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα παίξουν σημαντικό ρόλο και στις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street άνοιξε στα «πράσινα» με κέρδη κοντά στο 1% για τους βασικούς δείκτες, ενώ στην Ευρώπη το κλίμα έχει βελτιωθεί, αν και γενικά είναι υποτονικό, με τον DAX να «παίζει» το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) με κέρδη 0,5% περίπου και τον γαλλικό CAC στο +0,7%.

Στα επιχειρηματικά νέα που έρχονται:

- Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Aegean αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο.

- Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Premia Properties και Performance Technologies, ενώ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει η Lamda Development.

- Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις των Profile και Ευρώπη Holdings, ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

- Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές παρουσιάζει και η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, καθώς την ημέρα αυτή αναμένονται οι αξιολογήσεις της Ελλάδας από δύο διεθνείς οίκους.

Η Moody’s θα δημοσιοποιήσει την αξιολόγησή της, έχοντας σήμερα την Ελλάδα στη βαθμίδα «Baa3» με σταθερή προοπτική. Την ίδια ημέρα θα προχωρήσει σε αξιολόγηση και η Scope Ratings, η οποία κατατάσσει την ελληνική οικονομία στη βαθμίδα «BBB» με θετικό outlook, αφήνοντας έτσι περιθώριο για νέα αναβάθμιση.

- Σημαντικός σταθμός για την ελληνική κεφαλαιαγορά αποτελεί και η Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όταν θα τεθεί σε ισχύ η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων στις ανεπτυγμένες αγορές, από τους οίκους FTSE Russell και Stoxx. Η αλλαγή θα συμπέσει με την εξαμηνιαία αναθεώρηση του δείκτη FTSE All World.

Η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές συνιστά σημαντική δομική εξέλιξη για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στους όγκους συναλλαγών αναμένεται να αποτυπωθούν ήδη από νωρίτερα, καθώς οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (rebalancing), όπως και οι αντίστοιχες εισροές και εκροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, θα πραγματοποιηθούν στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.