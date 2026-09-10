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Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις
18:53 - 10 Σεπ 2026

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2026, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ανακοίνωσε σήμερα η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Κύρια Χρηματοοικονομικά Μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2026:

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο σε €2,40 εκατ. έναντι €3,84 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,34 εκατ. Η μείωση της κερδοφορίας κατά το Α’ εξάμηνο της χρήσης αποδίδεται κυρίως στη μείωση των κερδών από αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη χαμηλότερη απόδοση του χρηματιστηρίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Στο πλαίσιο της πρακτικής της Εταιρείας για διανομή μερίσματος δύο φορές το χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 09.09.2026 αποφάσισε να διανείμει πρόσθετο καθαρό μέρισμα από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων ύψους €0,25 ανά μετοχή με δικαίωμα επανεπένδυσης. Κατά συνέπεια, οι συνολικές διανομές για το έτος θα ανέλθουν στα €0,67 ανά μετοχή, το οποίο ανεβάζει τη συνολική μερισματική απόδοση στο 7,6%. Να σημειωθεί, ότι η μερισματική απόδοση της μετοχής για μια ακόμα φορά, ξεπερνά κατά πολύ την αναμενόμενη μέση μερισματική απόδοση του Euronext Athens.

Για την περίοδο από 01.01.2026 έως 30.06.2026 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σημείωσε απόδοση 6,32% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται την 30.06.2026, σε €39,17 εκ. ή €10,43 ανά μετοχή. Η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν στις 30.06.2026, στο Euronext Athens, με έκπτωση (discount) 19,68%.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου την 30.06.2026 περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Euronext Athens κατά 96,82%, τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 0,82%, επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών 0,81% και μετρητά 1,56%.

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