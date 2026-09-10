ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η ΙΛΥΔΑ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026, επιτυγχάνοντας περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και σημαντική επιτάχυνση της κερδοφορίας.

Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει συνοπτικό σχολιασμό των βασικών μεγεθών και των εξελίξεων του Α΄ εξαμήνου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 25 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

* Οι φόροι εισοδήματος στην Κ.Σ.Ε. εμφανίζονται πιστωτικοί τόσο στο τρέχων όσο και στο συγκρίσιμο εξάμηνο. Αυτό οφείλεται στην προσαρμογή του τρέχοντος αναλογούντος φόρου εισοδήματος της χρήσης 2025 (και 2024 αντίστοιχα) στην επόμενη περίοδο (εξάμηνο), λόγω του ότι η βεβαίωση και η οριστικοποίηση αυτού διενεργείται σε μεταγενέστερη ημερομηνία της σύνταξης και δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία εκμεταλλεύεται όλα τα φορολογικά/αναπτυξιακά κίνητρα της Πολιτείας, τα μεγέθη των οποίων οριστικοποιούνται με την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος εκάστου έτους.

Για λοιπές διευκρινίσεις μπορείτε να ανατρέξετε στις Οικονομικές Καταστάσεις που είναι αναρτημένες στο site του Euronext Athens

Σχολιασμός Οικονομικών Επιδόσεων

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5,22 εκατ., αυξημένος κατά 15,77% σε σχέση με €4,51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 26,94%, σε €3,62 εκατ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η βελτίωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 76,86% και διαμορφώθηκε σε €3,75 εκατ., έναντι €2,12 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €3,04 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 97,06%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €3,13 εκατ., έναντι €1,59 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 96,33%. Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση του συγκεκριμένου μεγέθους επηρεάζεται από την πιστωτική απεικόνιση του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις σχετικές επεξηγήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Παράλληλα, η Εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με μηδενικό δανεισμό, αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα και σημαντικά μειωμένες εμπορικές απαιτήσεις, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν περαιτέρω.

Η συνδυασμένη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας, σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα και την απουσία δανειακών υποχρεώσεων, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της ΙΛΥΔΑ και δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.

Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2026

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1ο 6-μηνο του 2026 :

Πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (12.06.2026), η οποία ενέκρινε τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2025, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,09 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), με έναρξη καταβολής την 01.07.2026.

Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία και ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου με Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 15.06.2026.

Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της Εταιρείας από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» την 17.06.2026, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της μετοχής.

Πιστοποίηση της Εταιρείας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 42001:2023 για τη Διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV AUSTRIA (18.06.2026), με την οποία το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρείας είναι πλέον πιστοποιημένο κατά έξι διεθνή πρότυπα.

Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2026

Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη) :