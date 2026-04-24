OPTRONICS TECHNOLOGIES: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 81,9% το 2025

1. Επισκόπηση χρήσης 2025
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4,47 εκ., σημειώνοντας αύξηση +81,9% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ανάληψη αυξημένου όγκου έργων, ιδιαίτερα μικρής και μεσαίας κλίμακας. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής διεύρυνσης του πελατολογίου και της διαφοροποίησης δραστηριοτήτων.
Σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €652 χιλ., αυξημένα κατά +137,6%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 14,6% (από 11,2%). Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν μεταφράστηκε αναλογικά σε καθαρή κερδοφορία, καθώς η εταιρεία επιβαρύνθηκε από:
- αυξημένα λειτουργικά κόστη,
- έξοδα αναδιοργάνωσης,
- ανάληψη έργων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.
Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €99 χιλ., έναντι ζημιών το 2024, σηματοδοτώντας επιστροφή σε θετική κερδοφορία, αλλά με περιορισμένο καθαρό περιθώριο (~2,2%).
Το EBITDA ανήλθε σε €210 χιλ. (από αρνητικό το 2024), επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης.
2. Ανάλυση χρηματοοικονομικής θέσης
Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ικανοποιητική, με ορισμένες ενδείξεις πίεσης λόγω ανάπτυξης:
- Ρευστότητα: Οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν άνω της μονάδας (Current ratio 1,91), αν και εμφανίζουν επιδείνωση σε σχέση με το 2024, λόγω αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων .
- Κεφάλαιο κίνησης: Διατηρείται θετικό, υποστηρίζοντας την επιχειρησιακή δραστηριότητα.
- Δανεισμός: Μηδενικός, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
- Απαιτήσεις: Αύξηση κατά ~€628 χιλ., συνδεόμενη με την αύξηση έργων, αλλά υποδηλώνει και αυξημένη δέσμευση κεφαλαίου κίνησης.
Παράλληλα, η αύξηση του δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια (>100%) υποδηλώνει μεγαλύτερη εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κυρίως λειτουργικής φύσης, και όχι τραπεζικού δανεισμού.
3. Λειτουργική αποδοτικότητα και δραστηριότητα
Η χρήση 2025 εμφανίζει βελτίωση στην αποδοτικότητα πόρων:
- Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού αυξήθηκε (1,31 από 1,01), δείχνοντας πιο αποδοτική αξιοποίηση πόρων.
- Η μέση περίοδος είσπραξης μειώθηκε (123 ημέρες από 158), ένδειξη καλύτερης διαχείρισης απαιτήσεων.
- Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό πωλήσεων μειώθηκαν σημαντικά (11,5% από 23%), δείχνοντας λειτουργική εξομάλυνση μετά την αναδιοργάνωση.
Ωστόσο, η εταιρεία λειτουργεί με υψηλό κόστος πωληθέντων (~85% των πωλήσεων), γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα ενίσχυσης περιθωρίων.
4. Στρατηγική και επιχειρηματικό μοντέλο
Η εταιρεία έχει μεταβεί σε ένα μεικτό μοντέλο δραστηριότητας, συνδυάζοντας:
- έργα ICT (τηλεπικοινωνίες, data networks),
- κατασκευαστικά έργα (OTCS Constructions).
- Η στρατηγική εστιάζει σε:
- έργα χαμηλότερου ρίσκου,
- συμβάσεις υποστήριξης με σταθερό έσοδο,
- συνεργασίες με ισχυρούς ομίλους,
- διαφοροποίηση σε κλάδους όπως Data Centers, ενέργεια και τουρισμός .
Το μοντέλο αυτό ενισχύει τη σταθερότητα εσόδων.
5. Προοπτικές 2026
Οι προοπτικές για το 2026 αξιολογούνται ως θετικές, στηριζόμενες σε συγκεκριμένα δεδομένα:
(α) Ανεκτέλεστο έργων
Η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους περίπου €3,9 εκ., παρέχοντας ορατότητα εσόδων για το 2026 .
(β) Νέες συμβάσεις
Σημαντικά έργα σε:
- Κατασκευές (π.χ. Μαρίνα Ρόδου, Εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, Βιομηχανικό Κτιρίο στα Οινόφυτα),
- Data Centers (3 Data Centres στην Αττική και 1 στην Αγγλία) ,
- ICT υποδομές (Δίκτυο Οπτικών ινών 60km στην Ανατολική Αττική και διασύνδεση Data centres),
- Βιομηχανία και ενέργεια.
(γ) Οργανωτική αναδιάρθρωση
Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης (νέα δομή, ανανέωση προσωπικού ~70%) αναμένεται να:
- βελτιώσει την παραγωγικότητα,
- μειώσει το λειτουργικό κόστος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,
- ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους.
6. Εκτίμηση βασικών τάσεων για το 2026
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμώνται τα εξής:
Θετικές τάσεις:
- Περαιτέρω αύξηση κύκλου εργασιών (λόγω backlog και νέων έργων)
- Βελτίωση EBITDA μέσω οικονομιών κλίμακας
- Σταθεροποίηση λειτουργικών εξόδων
- Ενίσχυση παρουσίας σε Data Centers και ICT Networks
Προκλήσεις:
- Αύξηση περιθωρίων σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού
- Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης (απαιτήσεις)
- Εξάρτηση από έργα χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας
7. Συμπέρασμα
Η χρήση 2025 αποτελεί έτος θετικών μεταβολών για την OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE, καθώς:
- επιτεύχθηκε ισχυρή αύξηση εσόδων,
- επανήλθε η κερδοφορία,
- ολοκληρώθηκε κρίσιμη οργανωτική αναδιάρθρωση.
Παρά τα σχετικά χαμηλά περιθώρια , η εταιρεία εμφανίζει:
- υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση (χωρίς δανεισμό),
- επαρκή ρευστότητα,
- σαφή αναπτυξιακή στρατηγική.
Για το 2026, η πορεία αναμένεται ανοδική, με βασικό ζητούμενο τη μετατροπή της ανάπτυξης σε βιώσιμη και υψηλότερη κερδοφορία.