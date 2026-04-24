OPTRONICS TECHNOLOGIES: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 81,9% το 2025

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η χρήση 2025 για την OPTRONICS TECHNOLOGIES χαρακτηρίζεται από έντονη αναπτυξιακή δυναμική σε επίπεδο κύκλου εργασιών, αλλά και από μια μεταβατική φάση λειτουργικής αναδιάρθρωσης, η οποία επηρέασε θετικά τα περιθώρια κερδοφορίας.

1. Επισκόπηση χρήσης 2025

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4,47 εκ., σημειώνοντας αύξηση +81,9% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ανάληψη αυξημένου όγκου έργων, ιδιαίτερα μικρής και μεσαίας κλίμακας. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής διεύρυνσης του πελατολογίου και της διαφοροποίησης δραστηριοτήτων.

Σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €652 χιλ., αυξημένα κατά +137,6%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 14,6% (από 11,2%). Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν μεταφράστηκε αναλογικά σε καθαρή κερδοφορία, καθώς η εταιρεία επιβαρύνθηκε από:

αυξημένα λειτουργικά κόστη, έξοδα αναδιοργάνωσης, ανάληψη έργων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €99 χιλ., έναντι ζημιών το 2024, σηματοδοτώντας επιστροφή σε θετική κερδοφορία, αλλά με περιορισμένο καθαρό περιθώριο (~2,2%).

Το EBITDA ανήλθε σε €210 χιλ. (από αρνητικό το 2024), επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης.

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικής θέσης

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ικανοποιητική, με ορισμένες ενδείξεις πίεσης λόγω ανάπτυξης:

Ρευστότητα: Οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν άνω της μονάδας (Current ratio 1,91), αν και εμφανίζουν επιδείνωση σε σχέση με το 2024, λόγω αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων . Κεφάλαιο κίνησης: Διατηρείται θετικό, υποστηρίζοντας την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Δανεισμός: Μηδενικός, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Απαιτήσεις: Αύξηση κατά ~€628 χιλ., συνδεόμενη με την αύξηση έργων, αλλά υποδηλώνει και αυξημένη δέσμευση κεφαλαίου κίνησης.

Παράλληλα, η αύξηση του δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια (>100%) υποδηλώνει μεγαλύτερη εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κυρίως λειτουργικής φύσης, και όχι τραπεζικού δανεισμού.

3. Λειτουργική αποδοτικότητα και δραστηριότητα

Η χρήση 2025 εμφανίζει βελτίωση στην αποδοτικότητα πόρων:

Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού αυξήθηκε (1,31 από 1,01), δείχνοντας πιο αποδοτική αξιοποίηση πόρων. Η μέση περίοδος είσπραξης μειώθηκε (123 ημέρες από 158), ένδειξη καλύτερης διαχείρισης απαιτήσεων. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό πωλήσεων μειώθηκαν σημαντικά (11,5% από 23%), δείχνοντας λειτουργική εξομάλυνση μετά την αναδιοργάνωση.

Ωστόσο, η εταιρεία λειτουργεί με υψηλό κόστος πωληθέντων (~85% των πωλήσεων), γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα ενίσχυσης περιθωρίων.

4. Στρατηγική και επιχειρηματικό μοντέλο

Η εταιρεία έχει μεταβεί σε ένα μεικτό μοντέλο δραστηριότητας, συνδυάζοντας:

έργα ICT (τηλεπικοινωνίες, data networks), κατασκευαστικά έργα (OTCS Constructions). Η στρατηγική εστιάζει σε: έργα χαμηλότερου ρίσκου, συμβάσεις υποστήριξης με σταθερό έσοδο, συνεργασίες με ισχυρούς ομίλους, διαφοροποίηση σε κλάδους όπως Data Centers, ενέργεια και τουρισμός .

Το μοντέλο αυτό ενισχύει τη σταθερότητα εσόδων.

5. Προοπτικές 2026

Οι προοπτικές για το 2026 αξιολογούνται ως θετικές, στηριζόμενες σε συγκεκριμένα δεδομένα:

(α) Ανεκτέλεστο έργων

Η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους περίπου €3,9 εκ., παρέχοντας ορατότητα εσόδων για το 2026 .

(β) Νέες συμβάσεις

Σημαντικά έργα σε:

Κατασκευές (π.χ. Μαρίνα Ρόδου, Εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, Βιομηχανικό Κτιρίο στα Οινόφυτα), Data Centers (3 Data Centres στην Αττική και 1 στην Αγγλία) , ICT υποδομές (Δίκτυο Οπτικών ινών 60km στην Ανατολική Αττική και διασύνδεση Data centres), Βιομηχανία και ενέργεια.

(γ) Οργανωτική αναδιάρθρωση

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης (νέα δομή, ανανέωση προσωπικού ~70%) αναμένεται να:

βελτιώσει την παραγωγικότητα, μειώσει το λειτουργικό κόστος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους.

6. Εκτίμηση βασικών τάσεων για το 2026

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμώνται τα εξής:

Θετικές τάσεις:

Περαιτέρω αύξηση κύκλου εργασιών (λόγω backlog και νέων έργων) Βελτίωση EBITDA μέσω οικονομιών κλίμακας Σταθεροποίηση λειτουργικών εξόδων Ενίσχυση παρουσίας σε Data Centers και ICT Networks

Προκλήσεις:

Αύξηση περιθωρίων σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης (απαιτήσεις) Εξάρτηση από έργα χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας

7. Συμπέρασμα

Η χρήση 2025 αποτελεί έτος θετικών μεταβολών για την OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE, καθώς:

επιτεύχθηκε ισχυρή αύξηση εσόδων, επανήλθε η κερδοφορία, ολοκληρώθηκε κρίσιμη οργανωτική αναδιάρθρωση.

Παρά τα σχετικά χαμηλά περιθώρια , η εταιρεία εμφανίζει:

υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση (χωρίς δανεισμό), επαρκή ρευστότητα, σαφή αναπτυξιακή στρατηγική.

Για το 2026, η πορεία αναμένεται ανοδική, με βασικό ζητούμενο τη μετατροπή της ανάπτυξης σε βιώσιμη και υψηλότερη κερδοφορία.