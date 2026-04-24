ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
OPTRONICS TECHNOLOGIES: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 81,9% το 2025
Ανακοινώσεις
16:31 - 24 Απρ 2026

OPTRONICS TECHNOLOGIES: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 81,9% το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η χρήση 2025 για την OPTRONICS TECHNOLOGIES χαρακτηρίζεται από έντονη αναπτυξιακή δυναμική σε επίπεδο κύκλου εργασιών, αλλά και από μια μεταβατική φάση λειτουργικής αναδιάρθρωσης, η οποία επηρέασε θετικά τα περιθώρια κερδοφορίας.

1. Επισκόπηση χρήσης 2025

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €4,47 εκ., σημειώνοντας αύξηση +81,9% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ανάληψη αυξημένου όγκου έργων, ιδιαίτερα μικρής και μεσαίας κλίμακας. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχία της στρατηγικής διεύρυνσης του πελατολογίου και της διαφοροποίησης δραστηριοτήτων.

Σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €652 χιλ., αυξημένα κατά +137,6%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 14,6% (από 11,2%). Ωστόσο, η βελτίωση αυτή δεν μεταφράστηκε αναλογικά σε καθαρή κερδοφορία, καθώς η εταιρεία επιβαρύνθηκε από:

  1. αυξημένα λειτουργικά κόστη,
  2. έξοδα αναδιοργάνωσης,
  3. ανάληψη έργων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €99 χιλ., έναντι ζημιών το 2024, σηματοδοτώντας επιστροφή σε θετική κερδοφορία, αλλά με περιορισμένο καθαρό περιθώριο (~2,2%).

Το EBITDA ανήλθε σε €210 χιλ. (από αρνητικό το 2024), επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης.

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικής θέσης

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ικανοποιητική, με ορισμένες ενδείξεις πίεσης λόγω ανάπτυξης:

  1. Ρευστότητα: Οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν άνω της μονάδας (Current ratio 1,91), αν και εμφανίζουν επιδείνωση σε σχέση με το 2024, λόγω αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων .
  2. Κεφάλαιο κίνησης: Διατηρείται θετικό, υποστηρίζοντας την επιχειρησιακή δραστηριότητα.
  3. Δανεισμός: Μηδενικός, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
  4. Απαιτήσεις: Αύξηση κατά ~€628 χιλ., συνδεόμενη με την αύξηση έργων, αλλά υποδηλώνει και αυξημένη δέσμευση κεφαλαίου κίνησης.

Παράλληλα, η αύξηση του δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια (>100%) υποδηλώνει μεγαλύτερη εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κυρίως λειτουργικής φύσης, και όχι τραπεζικού δανεισμού.

3. Λειτουργική αποδοτικότητα και δραστηριότητα

Η χρήση 2025 εμφανίζει βελτίωση στην αποδοτικότητα πόρων:

  1. Η ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού αυξήθηκε (1,31 από 1,01), δείχνοντας πιο αποδοτική αξιοποίηση πόρων.
  2. Η μέση περίοδος είσπραξης μειώθηκε (123 ημέρες από 158), ένδειξη καλύτερης διαχείρισης απαιτήσεων.
  3. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό πωλήσεων μειώθηκαν σημαντικά (11,5% από 23%), δείχνοντας λειτουργική εξομάλυνση μετά την αναδιοργάνωση.

Ωστόσο, η εταιρεία λειτουργεί με υψηλό κόστος πωληθέντων (~85% των πωλήσεων), γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα ενίσχυσης περιθωρίων.

4. Στρατηγική και επιχειρηματικό μοντέλο

Η εταιρεία έχει μεταβεί σε ένα μεικτό μοντέλο δραστηριότητας, συνδυάζοντας:

  1. έργα ICT (τηλεπικοινωνίες, data networks),
  2. κατασκευαστικά έργα (OTCS Constructions).
  3. Η στρατηγική εστιάζει σε:
  4. έργα χαμηλότερου ρίσκου,
  5. συμβάσεις υποστήριξης με σταθερό έσοδο,
  6. συνεργασίες με ισχυρούς ομίλους,
  7. διαφοροποίηση σε κλάδους όπως Data Centers, ενέργεια και τουρισμός .

Το μοντέλο αυτό ενισχύει τη σταθερότητα εσόδων.

5. Προοπτικές 2026

Οι προοπτικές για το 2026 αξιολογούνται ως θετικές, στηριζόμενες σε συγκεκριμένα δεδομένα:

(α) Ανεκτέλεστο έργων

Η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους περίπου €3,9 εκ., παρέχοντας ορατότητα εσόδων για το 2026 .

(β) Νέες συμβάσεις

Σημαντικά έργα σε:

  1. Κατασκευές (π.χ. Μαρίνα Ρόδου, Εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, Βιομηχανικό Κτιρίο στα Οινόφυτα),
  2. Data Centers (3 Data Centres στην Αττική και 1 στην Αγγλία) ,
  3. ICT υποδομές (Δίκτυο Οπτικών ινών 60km στην Ανατολική Αττική και διασύνδεση Data centres),
  4. Βιομηχανία και ενέργεια.

(γ) Οργανωτική αναδιάρθρωση

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αναδιοργάνωσης (νέα δομή, ανανέωση προσωπικού ~70%) αναμένεται να:

  1. βελτιώσει την παραγωγικότητα,
  2. μειώσει το λειτουργικό κόστος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα,
  3. ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους.

6. Εκτίμηση βασικών τάσεων για το 2026

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμώνται τα εξής:

Θετικές τάσεις:

  1. Περαιτέρω αύξηση κύκλου εργασιών (λόγω backlog και νέων έργων)
  2. Βελτίωση EBITDA μέσω οικονομιών κλίμακας
  3. Σταθεροποίηση λειτουργικών εξόδων
  4. Ενίσχυση παρουσίας σε Data Centers και ICT Networks

Προκλήσεις:

  1. Αύξηση περιθωρίων σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού
  2. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης (απαιτήσεις)
  3. Εξάρτηση από έργα χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας

7. Συμπέρασμα

Η χρήση 2025 αποτελεί έτος θετικών μεταβολών για την OPTRONICS TECHNOLOGIES ABETE, καθώς:

  1. επιτεύχθηκε ισχυρή αύξηση εσόδων,
  2. επανήλθε η κερδοφορία,
  3. ολοκληρώθηκε κρίσιμη οργανωτική αναδιάρθρωση.

Παρά τα σχετικά χαμηλά περιθώρια , η εταιρεία εμφανίζει:

  1. υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση (χωρίς δανεισμό),
  2. επαρκή ρευστότητα,
  3. σαφή αναπτυξιακή στρατηγική.

Για το 2026, η πορεία αναμένεται ανοδική, με βασικό ζητούμενο τη μετατροπή της ανάπτυξης σε βιώσιμη και υψηλότερη κερδοφορία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025
Επιχειρήσεις

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% (€104,3 εκατ.) στο εξάμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Optima bank: Aύξηση κερδών 29% (€104,3 εκατ.) στο εξάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 16:23

«Καμπανάκι» ΕΚΤ: Κίνδυνος νέας έκρηξης στις τιμές πετρελαίου – Τα «τείχη» άμυνας υποχωρούν

Πολιτική
30/07/2026 - 16:21

Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

Πολιτική
30/07/2026 - 16:05

Αντεπίθεση ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Πού βρίσκετε τα εκατομμύρια για το ιδιωτικής χρήσης κόμμα σας

Magazino
30/07/2026 - 15:58

Ο ΠΣΑΠΠ φέρνει το Football Unity Festival στην Πλατεία Συντάγματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 15:48

CNBC: Σε drone οφειλόταν η επίθεση σε πλοία μεταφοράς LNG υποστηρίζει η Αίγυπτος

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/07/2026 - 15:41

Plot Twist: Από το γήπεδο στο Hollywood και από την τηλεόραση στο βάθρο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 15:08

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Ειδήσεις
30/07/2026 - 14:57

Σε πύρινο κλοιό η χώρα, με θυελλώδεις ανέμους – Η εικόνα από τα μέτωπα

Νομίσματα
30/07/2026 - 14:54

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ