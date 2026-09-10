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Όμιλος ELBISCO: Στα €131,38 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Επιχειρήσεις
14:31 - 10 Σεπ 2026

Όμιλος ELBISCO: Στα €131,38 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 επιβεβαίωσε, μέσα από μετρήσιμες επιδόσεις, την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου ELBISCO. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, η επίτευξη κερδών προ φόρων και η σημαντική μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού ενίσχυσαν τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και δημιούργησαν σταθερή βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης.  

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε σε €131,38 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε €11,02 εκατ. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η επίτευξη κερδών προ φόρων ύψους €1,31 εκατ. Παράλληλα, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά περίπου €11,30 εκατ.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο Εταιρείας, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά €1,42 εκατ., ενώ ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου €4 εκατ. Οι εξελίξεις αυτές διεύρυναν τη δυνατότητα της Εταιρείας να χρηματοδοτεί τις επενδυτικές της προτεραιότητες.

Νέες κατηγορίες προϊόντων και διεθνής παρουσία

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ELBISCO επιτάχυνε την ανανέωση και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της, αξιοποιώντας τη δυναμική των ιστορικών της μαρκών, την παραγωγική της τεχνογνωσία και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους καταναλωτές. Η προϊοντική στρατηγική επικεντρώνεται σε σύγχρονες σειρές σνακ, προϊόντα για το πρωινό και τα ενδιάμεσα γεύματα, καθώς και προτάσεις που συνδέονται με τη λειτουργική διατροφή, τις φυτικές ίνες, την πρωτεΐνη και την ευκολία κατανάλωσης.

Η διεύρυνση σε αναπτυσσόμενες κατηγορίες υποστηρίζεται από επιστημονική έρευνα και συνεργασίες με ακαδημαϊκούς φορείς, μεταξύ άλλων στο πεδίο των λειτουργικών προϊόντων δημητριακών. Με τον τρόπο αυτό, η ELBISCO αξιοποιεί την ισχυρή θέση της στις παραδοσιακές κατηγορίες αρτοσκευασμάτων και μπισκότων, καλύπτοντας περισσότερες περιστάσεις κατανάλωσης και δημιουργώντας προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, η εξωστρέφεια παραμένει βασικός πυλώνας της εμπορικής πολιτικής. Με παρουσία σε περισσότερες από 30 διεθνείς αγορές, η ELBISCO επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, τόσο μέσω των επώνυμων προϊόντων της όσο και μέσω συνεργασιών ιδιωτικής ετικέτας.

Προτεραιότητες και προοπτικές για το 2026

Με αφετηρία τις επιδόσεις του 2025, ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία, για το 2026 προβλέπεται αύξηση του κύκλου εργασιών, βελτίωση του EBITDA και των κερδών προ φόρων, καθώς και νέα αποκλιμάκωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού.

Στο εμπορικό πεδίο, η ELBISCO επιταχύνει τα στοχευμένα λανσαρίσματα στις κατηγορίες σνακ, με έμφαση στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες και στα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στις προτεραιότητες για το υπόλοιπο του 2026 περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, η προώθηση έργων αυτοματοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και η ολοκλήρωση ενεργειακών παρεμβάσεων, που συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ELBISCO, κ. Νίκος Βουδούρης, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν ότι η ELBISCO κινείται σταθερά στην κατεύθυνση που έχουμε χαράξει. Η βελτίωση των οικονομικών μας επιδόσεων και η σημαντική μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μας σχεδίου και μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, στην καινοτομία και στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, συνεχίζουμε το μετασχηματισμό της ELBISCO και δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους καταναλωτές και τους μετόχους μας.»

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