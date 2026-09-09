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Autohellas: Στα €501 εκατ. ο τζίρος στο α&#039; εξάμηνο – Αύξηση 2,6% στα EBITDA
Επιχειρήσεις
10:33 - 09 Σεπ 2026

Autohellas: Στα €501 εκατ. ο τζίρος στο α' εξάμηνο – Αύξηση 2,6% στα EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο και το α’ εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας οριακές μεταβολές στον κύκλο εργασιών, αλλά και αύξηση του EBITDA.  

Ειδικότερα, κατά το β’ τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 280,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Το EBITDA ανήλθε σε 78 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 0,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 29,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,4% σε ετήσια βάση.

Σε επίπεδο α’ εξαμήνου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 501 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,3% έναντι των πρώτων έξι μηνών του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 129,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

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Συνολικά, οι δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου έχει παρουσία, υποστηρίζονται από στόλο σχεδόν 68.700 αυτοκινήτων. Κατά το α’ εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για την απόκτηση περίπου 13.400 νέων αυτοκινήτων, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο.

Παράλληλα, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2026 ανέρχονταν σε 556,5 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους, η εταιρεία προχώρησε τον Απρίλιο του 2026 στη διανομή μερίσματος 0,85 ευρώ ανά μετοχή, καταβάλλοντας συνολικά 40,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους.

Τα αποτελέσματα ανά τομέα δραστηριότητας συνοψίζονται ως εξής:

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Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου εδώ

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 10:35
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