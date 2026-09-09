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Φάρμα Κουκάκη: Νέος κύκλος ανάπτυξης με στόχο τζίρο €70 εκατ. το 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:40 - 09 Σεπ 2026

Φάρμα Κουκάκη: Νέος κύκλος ανάπτυξης με στόχο τζίρο €70 εκατ. το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης περνά η Φάρμα Κουκάκη, μετά τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που κατέγραψε το 2025 τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και επενδύσεων, διευρύνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά και στις διεθνείς αγορές.  

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €58,9 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 16,2% έναντι των €50,7 εκατ. το 2024. Η συγκεκριμένη επίδοση υπερέβη τις αρχικές προβλέψεις της διοίκησης και διαμορφώνει ένα ισχυρό σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση του επενδυτικού της πλάνου.

Βελτίωση σημείωσε και το μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο αυξήθηκε από 30,9% σε 32,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη βελτιστοποίηση του προϊοντικού μείγματος, αλλά και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους.

Σε ό,τι αφορά το προσαρμοσμένο EBITDA, διαμορφώθηκε σε €7,5 εκατ., με το περιθώριο να ανέρχεται σε 12,7%. Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο μέγεθος αντανακλά την ισχυρή υποκείμενη λειτουργική κερδοφορία, καθώς δεν περιλαμβάνει έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την προετοιμασία και τον σχεδιασμό του νέου επενδυτικού κύκλου.

Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 9,2%, φτάνοντας τα €4,8 εκατ., εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με την καλύτερη λειτουργική επίδοση και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Επενδύσεις €6,1 εκατ. το 2025

Στο επενδυτικό επίπεδο, η Φάρμα Κουκάκη υλοποίησε το 2025 επενδύσεις συνολικού ύψους €6,1 εκατ., έναντι €4,8 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Οι επενδύσεις εντάσσονται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, συνολικής αξίας €20 εκατ.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε και στην απόκτηση νέου βιομηχανικού ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, κίνηση που δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές για την επόμενη φάση ανάπτυξης και παράλληλα ενισχύει τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας.

Σημαντική παράμετρος για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδιασμού αποτέλεσε και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €10 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026 από την EOS Capital Partners. Μέσω της κίνησης αυτής ενισχύθηκε η κεφαλαιακή βάση της εταιρείας, αλλά και η δυνατότητά της να προχωρήσει στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Ενίσχυση της παρουσίας στην Ελλάδα και στις εξαγωγές

Η Φάρμα Κουκάκη διεύρυνε τα μερίδιά της στις περισσότερες από τις βασικές κατηγορίες προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται. Ξεχωρίζει η κατάκτηση της τρίτης θέσης μεταξύ των επώνυμων σημάτων φρέσκου γάλακτος σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση στην κατηγορία του κεφίρ.

Ειδικότερα, το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά κεφίρ διαμορφώθηκε σε 31,6%, ενώ οι πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 49,3%.

Ανοδική ήταν και η πορεία της εξαγωγικής δραστηριότητας, με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδας να αντιπροσωπεύουν πλέον το 25,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, από 21,8% το 2024.

Για το 2026, η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα. Η Φάρμα Κουκάκη έχει ήδη παρουσία σε 30 χώρες, ενώ ο σχεδιασμός της προβλέπει επέκταση σε νέες αγορές και παράλληλη ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand «Koukakis Farm».

Παράλληλα, η εταιρεία απέσπασε τρία Χρυσά Βραβεία στα Greek Exports Awards 2025, ενώ έλαβε επίσης διακρίσεις Diamond και Crystal στα Superior Taste Awards 2025.

Στόχος τζίρου €70 εκατ. το 2026

Για τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της εταιρείας στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών, με τον πήχη να τοποθετείται στα €70 εκατ., ενώ παράλληλα επιδιώκει EBITDA ύψους €8 εκατ. Οι στόχοι συνοδεύονται από τη συνέχιση και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, με επίκεντρο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Φάρμας Κουκάκη, Αθανάσιος Κουκάκης, χαρακτήρισε το 2025 «χρονιά-ορόσημο» για την εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι οι ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε πωλήσεις και επενδύσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις αναπτυξιακές προοπτικές της.

Όπως ανέφερε, το 2026 αποτελεί την αφετηρία μιας νέας φάσης ανάπτυξης, με την επένδυση της EOS Global Investors να ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας και να της προσφέρει τα απαιτούμενα εφόδια για την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.

"Προχωράμε με ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, όραμα και σαφή στρατηγική, έχοντας θέσει τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης που θα καθορίσει την πορεία της Εταιρείας για την επόμενη δεκαετία", σημείωσε ο κ. Κουκάκης.

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