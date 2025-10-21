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Ανοδικά ξέσπασμα στο Χρηματιστήριο με τράπεζες και βιομηχανία στο επίκεντρο
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17:41 - 21 Οκτ 2025

Ανοδικά ξέσπασμα στο Χρηματιστήριο με τράπεζες και βιομηχανία στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικό ξέσπασμα  στο ΧΑ – παρά το πρωινό μουδιασμένο ξεκίνημα -  με τον ΓΔ να κινείται ήρεμα θετικά (+0.2%) έως τις 13:00, αλλά στη συνέχεια με αύξηση του τζίρου (239 εκατ. ευρώ) αλλά και των αποτιμήσεων , έκλεισε στις 2019 μονάδες +1,15%.

Τράπεζες (ΔΤΡ +1,79%) με ΕΤΕ +1.7% , ΠΕΙΡ +2,6% και ΑΛΦΑ +2,5% στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων, με ΒΙΟ +4,6%, ΤΙΤΑΝ +2,2% σε πλήρη επαναφορά από την πρόσφατη πτώση και σε υψηλό διμήνου, ΔΑΑ +1,5%, ΜΠΕΛΑ +1,3% και Metlen +2,2% μετά και την σύσταση αγοράς από την Citi με τιμή στόχο στα 52 ευρώ (και υπό προϋποθέσεις στα 80 ευρώ στην περίπτωση που επιτύχει ebitda 2028 στα 2 δις ευρώ).

Μόλις 3 μετοχές του FTSE σε αρνητικό έδαφος, ΟΤΕ -2,2%, , ΣΑΡ -2,4% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,35%, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον είχε η μετοχή της ΕΕΕ +0,2% σε μια ημέρα με μεγάλη διακύμανση (+-4%) και αρκετές ειδήσεις με κυριότερη την μεγάλη εξαγορά του 75% της CCBA για 2,6 δις $ μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών

Χαμηλές πτήσεις στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,19%) με ΑΔΜΗΕ +1,7%, ΚΟΥΕΣ +2,6%, ΚΡΙ +1,4%, ΙΝΤΚΑ +1,8%, ΠΡΟΦ +1,8% και κυρίως ΑΒΑΞ +5,9% , στο κόκκινο ΙΝΛΟΤ -1,48%, Noval -1,1% και ΕΧΑΕ -1,1%.

Εξαιρετικά θετικά τα στοιχεία από την ΤτΕ σχετικά με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις Αυγούστου (+10,5%) και κυρίως του οχταμήνου στα 16,7 δις ευρώ με άνοδο +12% κάτι που βελτίωσε περαιτέρω και το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο οχτάμηνο στα 6,6 δις (από 8,7) ή -24%.

Συσσώρευση στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την χθεσινή άνοδο, οριακή πτώση στα futures στις ΗΠΑ μετά τα χθεσινά ρεκόρ.

Κρίσιμη τεχνικά η βραχυπρόθεσμη εικόνα στον ΓΔ με τα επίπεδα των 2030 μονάδων να δείχνουν απαραίτητα για την επαναφορά του θετικού momentum στην αγορά.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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