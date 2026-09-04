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ΧΑ: Αναμέτρηση με τις 2.700 μονάδες, αναμένοντας την αξιολόγηση της DBRS
Αναλύσεις
10:13 - 04 Σεπ 2026

ΧΑ: Αναμέτρηση με τις 2.700 μονάδες, αναμένοντας την αξιολόγηση της DBRS

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,62% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2691,43 μονάδες (ρεκόρ 202 μηνών).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 290,7 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις των ομολόγων και τιμές του πετρελαίου και το φυσικού αερίου δεν υποχώρησαν. Μετά δε την ευνοϊκή έκθεση της Goldman Sachs για τη ΔΕΗ ο ΓΔ έφτασε στο υψηλό ημέρας των 2694 μονάδων, με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να έχει μικρή μόνο απόκλιση.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονταν στο 4,038% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,92%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+2,72%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Cenergy (+3,68%), η Metlen (+1,81%), o Τιτάν (+1,81%), η Aegean (+1,60%), η Βιοχάλκο (+6,20%), η ΕΛΧΑ (+1,92%), η ΜΟΗ (+2,95%), το Jumbo (+4,15%), η Lamda (+6,88%) αλλά και η Quest (+3,28%), η Safe Bulks (+2,80%) και η Profile (+3,21%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 70 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 33 εκείνων που υποχώρησαν. Στις 3.30 μ.μ. ανακοινώνονται στις ΗΠΑ τα στοιχεία της αγοράς εργασίας (νέες θέσεις, ποσοστό ανεργίας) για τον Αύγουστο, ενώ αργά το βράδυ η DBRS ανακοινώνει την ετυμηγορία της για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η αναρρίχηση του ΓΔ οδήγησε σε νέο ρεκόρ 17ετίας και επιβεβαιώνει τις ευοίωνες προοπτικές για το ελληνικό αφήγημα, επαναφέροντας την άμεση προοπτική για αναμέτρηση με τις 2700 μονάδες στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.

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