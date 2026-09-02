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Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες για τον ΓΔ – Στήριγμα οι τράπεζες
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17:50 - 02 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες για τον ΓΔ – Στήριγμα οι τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Στα «κόκκινα» αποχαιρέτησε την Τετάρτη (2/9) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ να κλείνει στις 2.648,58 μονάδες (-0,32%), παρότι ενδοσυνεδριακά είχε καταφέρει να περάσει παροδικά σε θετικό έδαφος.  

Ωστόσο, τα κέρδη του ΓΔ εξανεμίστηκαν, καθώς το επιφυλακτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές μεταφέρθηκε για μία ακόμη ήμερα και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στα υψηλά της ημέρας ο ΓΔ βρέθηκε στις 2.661,26 μονάδες, ενώ το χαμηλότερο σημείο του εντοπίζεται στις 2.635,33 μονάδες. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 305 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,12% στις 6.785,81 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,81% στις 3.085,40 μονάδες.

Στήριγμα της σημερινής συνεδρίασης, ο τραπεζικός δείκτης που ενισχύθηκε κατά 0,41% στις 3.127,26 μονάδες.

Στις τράπεζες, ξεχώρισε η Alpha Bank με κέρδη 1,72%, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς (+1,04%) και η Εθνική (+0,8%). Στον αντίποδα, η Eurobank υποχώρησε κατά 0,54% στα 4,580 ευρώ/μετοχή.

Κατά τα άλλα, αξιοσημείωτα κέρδη σημείωσε η HelleniQ Energy (+2,06%), οριακά κέρδη η Jumbo (+0,08%), ενώ στα «πράσινα» έκλεισε και η Aktor (+0,59%).

Στους χαμένους, ο ΔΑΑ (-0,19%), η ΕΥΔΑΠ (-2,24%), η Metlen (-2,22%), η ΤΙΤΑΝ (-0,28%), η Viohalco (-0,84%), η Aegean (-1%), η Lamda (-0,64%), η Allwyn (-2,09%).

Οι Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Metlen, Motor Oil και ΔΕΗ θα ενταχθούν στον δείκτη STOXX Europe 600, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των Αναδυόμενων στις Αναπτυγμένες Αγορές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου (έναρξη διαπραγμάτευσης στις 21 Σεπτεμβρίου).

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, η Attica ανακοίνωσε πριν από την έναρξη της συνεδρίασης κύκλο εργασιών ύψους 113,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της ενισχύθηκαν κατά 5% στο α’ εξάμηνο. Μετά το κλείσιμο της αγοράς αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Quest, ενώ η Ideal θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αύριο, πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, η Eurobank άντλησε 600 εκατ. ευρώ μέσω πράσινου ομολόγου Senior Preferred διάρκειας 7NC6. Η έκδοση τιμολογήθηκε στις MS+98 μονάδες βάσης, επίπεδο κατά 27 μονάδες βάσης χαμηλότερο σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς οι προσφορές έφτασαν περίπου τα 1,7 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 2,8 φορές.

Οι τίτλοι αναμένεται, παράλληλα, να λάβουν αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και από τους τέσσερις οίκους αξιολόγησης.

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