Ράλι στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Στοχεύει στα $120.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη στα alts

Το εντυπωσιακό ράλι του Bitcoin, που ξεκίνησε από την αρχή της εβδομάδας, συνεχίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς η τιμή του «πέταξε» πάνω από τα 119.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα μέσα Αυγούστου. Η αγορά κρυπτονομισμάτων δείχνει να αφήνει πίσω της τις πρόσφατες αρνητικές τάσεις, με πολλά μεγάλα κρυπτονομίσματα να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Στόχος τα 120.000 δολάρια για το Bitcoin

Πριν από περίπου έξι ημέρες, το Bitcoin βρέθηκε να υποχωρεί κάτω από τα 109.000 δολάρια, μετά την απώλεια της στήριξης στα 112.000 δολάρια, προκαλώντας ανησυχίες για περαιτέρω πτώση. Ωστόσο, οι αγοραστές επενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας τη βύθιση της τιμής.

Έτσι, το Σαββατοκύριακο το Bitcoin κινήθηκε υποτονικά, ενώ τη Δευτέρα εξαπέλυσε νέα «επίθεση», φτάνοντας σχεδόν τα 115.000 δολάρια. Μετά από μια σύντομη διόρθωση στα 113.000 δολάρια, ανέκτησε γρήγορα τις απώλειες και εκτινάχθηκε πάνω από τα 118.000 δολάρια, φτάνοντας μέχρι και τα 119.500 δολάρια, τη μεγαλύτερη τιμή του από τις 15 Αυγούστου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10), το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 118.752,45 δολάρια με κέρδη 1,66% και την κεφαλαιοποίησή του στα 2,37 τρισ. δολάρια.

Εντυπωσιακή άνοδος και στα μεγάλα altcoins

Η ανοδική τάση δεν περιορίζεται μόνο στο Bitcoin. Λίγο μετά τις 14:30 σήμερα (2/10), το Ethereum παίζει στα 4.390,19 δολάρια με κέρδη 2,11%, ενώ το XRP προσπαθεί να σπάσει το ψυχολογικό όριο των 3 δολαρίων, με κέρδη 1,39% που το φέρνουν στα 2,99 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Litecoin (LTC) εκτοξεύτηκε στα 122,50 δολάρια μετά από αύξηση κοντά στο 11% σε μία ημέρα, ενώ το CRO σημειώνει άνοδο πάνω από 9%, φτάνοντας τα 0.2201 δολάρια.

Παράλληλα, το Dogecoin παίζει στο 0,2581 δολάριο με εντυπωσιακά κέρδη 6,21% (και κοντά στο 15,60% σε εβδομαδιαία βάση), ενώ το Cardano κερδίζει 2,20% στο 0,8554 δολάριο και το Solana ενισχύεται κατά 3,54% στα 225,67 δολάρια.

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Zcash (ZEC), που σημείωσε κέρδη πάνω από 60% μέσα σε 24 ώρες και πάνω από 140% σε εβδομαδιαία βάση, με την τιμή να κινείται κοντά στα 250 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανέλθει στα 4.175 τρισεκατομμύρια δολάρια, με κέρδη άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Δευτέρα.

Οικονομικά Δεδομένα και Ρευστότητα στην Αγορά

Η δυναμική αυτή στην αγορά κρυπτονομισμάτων φαίνεται να σχετίζεται με τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ και την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από το προσωρινό κλείσιμο της κυβέρνησης. Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας, όπως η απροσδόκητη μείωση των ιδιωτικών θέσεων εργασίας κατά 32.000 τον Σεπτέμβριο, απέκλιναν σημαντικά από τις προβλέψεις για αύξηση 50.000 θέσεων.

Η έλλειψη επίσημων στατιστικών λόγω του shutdown ώθησε τους επενδυτές να βασιστούν σε αυτά τα στοιχεία, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με το Polymarket, η πιθανότητα μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο εκτιμάται στο 91%, ενώ το CME FedWatch δίνει σχεδόν 99% πιθανότητα για το ίδιο.

Αυτή η προοπτική «χαλάρωσης» της νομισματικής πολιτικής έχει οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος για ρίσκο assets όπως τα κρυπτονομίσματα, με τα παράγωγα και τα ETFs να καταγράφουν σημαντική άνοδο σε όγκο και ροές κεφαλαίων.

Προειδοποιήσεις και προοπτικές για το μέλλον

Παρά την αισιοδοξία, κάποιοι αναλυτές προειδοποιούν για δομικούς κινδύνους στην αγορά. Ο Justin Wang, συνιδρυτής της Zeus Network, επισημαίνει ότι οι στρατηγικές που βασίζονται σε «premium» μετοχών για την αγορά Bitcoin φτάνουν σε όρια, τονίζοντας την ανάγκη για πιο σταθερή υποδομή που δεν εξαρτάται από τη διάθεση της αγοράς.

Ταυτόχρονα, η ανάλυση της τιμής του Bitcoin δείχνει σημάδια μιας κλασικής ολοκλήρωσης Elliott Wave μέσα σε ένα ανοδικό κανάλι (rising wedge), που συνήθως σηματοδοτεί φάση συσσώρευσης πριν από μια σημαντική κίνηση, είτε ανοδική είτε πτωτική.

Καθώς μπαίνουμε σε έναν από τους πιο δυναμικούς μήνες για το Bitcoin, οι επενδυτές καλούνται να είναι έτοιμοι για αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ η πορεία των θεσμικών ροών και της δραστηριότητας στα παράγωγα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση της αγοράς.