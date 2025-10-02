ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ράλι στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Στοχεύει στα $120.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη στα alts
Νομίσματα
14:40 - 02 Οκτ 2025

Ράλι στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Στοχεύει στα $120.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη στα alts

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το εντυπωσιακό ράλι του Bitcoin, που ξεκίνησε από την αρχή της εβδομάδας, συνεχίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς η τιμή του «πέταξε» πάνω από τα 119.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα μέσα Αυγούστου. Η αγορά κρυπτονομισμάτων δείχνει να αφήνει πίσω της τις πρόσφατες αρνητικές τάσεις, με πολλά μεγάλα κρυπτονομίσματα να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

Στόχος τα 120.000 δολάρια για το Bitcoin

Πριν από περίπου έξι ημέρες, το Bitcoin βρέθηκε να υποχωρεί κάτω από τα 109.000 δολάρια, μετά την απώλεια της στήριξης στα 112.000 δολάρια, προκαλώντας ανησυχίες για περαιτέρω πτώση. Ωστόσο, οι αγοραστές επενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας τη βύθιση της τιμής.

Έτσι, το Σαββατοκύριακο το Bitcoin κινήθηκε υποτονικά, ενώ τη Δευτέρα εξαπέλυσε νέα «επίθεση», φτάνοντας σχεδόν τα 115.000 δολάρια. Μετά από μια σύντομη διόρθωση στα 113.000 δολάρια, ανέκτησε γρήγορα τις απώλειες και εκτινάχθηκε πάνω από τα 118.000 δολάρια, φτάνοντας μέχρι και τα 119.500 δολάρια, τη μεγαλύτερη τιμή του από τις 15 Αυγούστου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10), το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 118.752,45 δολάρια με κέρδη 1,66% και την κεφαλαιοποίησή του στα 2,37 τρισ. δολάρια.

Εντυπωσιακή άνοδος και στα μεγάλα altcoins

Η ανοδική τάση δεν περιορίζεται μόνο στο Bitcoin. Λίγο μετά τις 14:30 σήμερα (2/10), το Ethereum παίζει στα 4.390,19 δολάρια με κέρδη 2,11%, ενώ το XRP προσπαθεί να σπάσει το ψυχολογικό όριο των 3 δολαρίων, με κέρδη 1,39% που το φέρνουν στα 2,99 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Litecoin (LTC) εκτοξεύτηκε στα 122,50 δολάρια μετά από αύξηση κοντά στο 11% σε μία ημέρα, ενώ το CRO σημειώνει άνοδο πάνω από 9%, φτάνοντας τα 0.2201 δολάρια.

Παράλληλα, το Dogecoin παίζει στο 0,2581 δολάριο με εντυπωσιακά κέρδη 6,21% (και κοντά στο 15,60% σε εβδομαδιαία βάση), ενώ το Cardano κερδίζει 2,20% στο 0,8554 δολάριο και το Solana ενισχύεται κατά 3,54% στα 225,67 δολάρια.

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Zcash (ZEC), που σημείωσε κέρδη πάνω από 60% μέσα σε 24 ώρες και πάνω από 140% σε εβδομαδιαία βάση, με την τιμή να κινείται κοντά στα 250 δολάρια.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει ανέλθει στα 4.175 τρισεκατομμύρια δολάρια, με κέρδη άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Δευτέρα.

Οικονομικά Δεδομένα και Ρευστότητα στην Αγορά

Η δυναμική αυτή στην αγορά κρυπτονομισμάτων φαίνεται να σχετίζεται με τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα των ΗΠΑ και την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από το προσωρινό κλείσιμο της κυβέρνησης. Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας, όπως η απροσδόκητη μείωση των ιδιωτικών θέσεων εργασίας κατά 32.000 τον Σεπτέμβριο, απέκλιναν σημαντικά από τις προβλέψεις για αύξηση 50.000 θέσεων.

Η έλλειψη επίσημων στατιστικών λόγω του shutdown ώθησε τους επενδυτές να βασιστούν σε αυτά τα στοιχεία, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με το Polymarket, η πιθανότητα μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο εκτιμάται στο 91%, ενώ το CME FedWatch δίνει σχεδόν 99% πιθανότητα για το ίδιο.

Αυτή η προοπτική «χαλάρωσης» της νομισματικής πολιτικής έχει οδηγήσει σε αύξηση του ενδιαφέροντος για ρίσκο assets όπως τα κρυπτονομίσματα, με τα παράγωγα και τα ETFs να καταγράφουν σημαντική άνοδο σε όγκο και ροές κεφαλαίων.

Προειδοποιήσεις και προοπτικές για το μέλλον

Παρά την αισιοδοξία, κάποιοι αναλυτές προειδοποιούν για δομικούς κινδύνους στην αγορά. Ο Justin Wang, συνιδρυτής της Zeus Network, επισημαίνει ότι οι στρατηγικές που βασίζονται σε «premium» μετοχών για την αγορά Bitcoin φτάνουν σε όρια, τονίζοντας την ανάγκη για πιο σταθερή υποδομή που δεν εξαρτάται από τη διάθεση της αγοράς.

Ταυτόχρονα, η ανάλυση της τιμής του Bitcoin δείχνει σημάδια μιας κλασικής ολοκλήρωσης Elliott Wave μέσα σε ένα ανοδικό κανάλι (rising wedge), που συνήθως σηματοδοτεί φάση συσσώρευσης πριν από μια σημαντική κίνηση, είτε ανοδική είτε πτωτική.

Καθώς μπαίνουμε σε έναν από τους πιο δυναμικούς μήνες για το Bitcoin, οι επενδυτές καλούνται να είναι έτοιμοι για αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ η πορεία των θεσμικών ροών και της δραστηριότητας στα παράγωγα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση της αγοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών
Νομίσματα

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος
Ειδήσεις

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ
Ειδήσεις

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 15:29

ΕΤΒΑ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για έργα του ΤΑΑ Ελλάδα 2.0, προϋπολογισμού €50 εκατ.

Πολιτική
20/07/2026 - 15:24

Συναντήσεις Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 15:20

Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:16

Καταρρέει η κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ

Πολιτική
20/07/2026 - 15:15

Επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:13

Αμερικανική Ακτοφυλακή: Ανανέωση της συμμετοχής της Ελλάδος στην Πρωτοβουλία «QUALSHIP 21» την περίοδο 2026-2027

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:06

PCT: Διπλή διάκριση για την υπεύθυνη ανάπτυξη και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

ΥΔΡΕΥΣΗ
20/07/2026 - 15:04

ΥΠΕΝ: Ενισχύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για αντιμετώπιση της λειψυδρίας – Πρόσκληση €65 εκατ. για έργα ύδρευσης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:56

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:52

Μελέτη ΣΕΒΤ-ΙΟΒΕ: Στρατηγικός πυλώνας της οικονομίας η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Πολιτική
20/07/2026 - 14:50

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» αναφέρει για ΕΛ.Α.Σ. - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:46

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:30

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:02

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:50

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Νομίσματα
20/07/2026 - 13:42

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/07/2026 - 13:37

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

Πολιτική
20/07/2026 - 13:26

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 13:21

Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:17

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Πολιτική
20/07/2026 - 13:15

Ηχηρό μήνυμα Αθήνας για την Κύπρο: «Δεν ξεχνάμε» - Τασούλας και Μητσοτάκης ζητούν λύση στο Κυπριακό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:58

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:55

Πτώση-ρεκόρ στην ανεργία: 672.293 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο – Μείωση κατά 10,9% σε έναν χρόνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 12:47

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ