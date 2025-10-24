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«Πράσινα» τα crypto, αλλά το ρίσκο παραμένει – Το Bitcoin «φλερτάρει» με τα $112.000
Νομίσματα
15:49 - 24 Οκτ 2025

«Πράσινα» τα crypto, αλλά το ρίσκο παραμένει – Το Bitcoin «φλερτάρει» με τα $112.000

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό έδαφος παραμένουν τα crypto την Παρασκευή (24/10), με το Bitcoin να «παίζει» λίγο χαμηλότερα από τα 112.000 δολάρια και το Ethereum να «φλερτάρει» ξανά με τα 4.000 δολάρια.  

Ενδεικτικό του θετικού κλίματος είναι πως ο δείκτης CoinDesk 20 ενισχύθηκε κατά 2% στις 3.667 μονάδες. Παράλληλα, τα περισσότερα μεγάλα alts κινούνται ανοδικά, ενώ η επιβεβαίωση της συνάντησης Τραμπ – Σι στο περιθώριο της συνόδου της Κορέας τόνωσε το επενδυτικό κλίμα.

Ο Timothy Misir, επικεφαλής έρευνας στη BRN, χαρακτήρισε την ανάκαμψη της αγοράς «εποικοδομητική αλλά εύθραυστη». Όπως εξήγησε, «οι θετικές ροές από τα ETF προς το Βitcoin και η συσσώρευση από τη “Dolphin cohort” δημιουργούν μια σταθερή βάση, ωστόσο η διάθεση από μακροχρόνιους κατόχους και το ρεκόρ στα options αφήνουν την αγορά εκτεθειμένη σε μεταβλητότητα».

Οι επενδυτές αναμένουν τα δεδομένα του αμερικανικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) της Παρασκευής, τα οποία εκτιμάται ότι θα δείξουν άνοδο του κόστους ζωής σε υψηλό 18 μηνών τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές των options στην Deribit υποδηλώνουν πιθανή μεταβολή 2,9% για το Ethereum μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, σε σύγκριση με λιγότερο από 2% για το Bitcoin.

Την ίδια στιγμή, έκθεση του Bloomberg ανέφερε ότι η JPMorgan πρόκειται να επιτρέψει στους θεσμικούς πελάτες της να χρησιμοποιούν Βitcoin και Εthereum ως εγγύηση, σηματοδοτώντας βαθύτερη ενσωμάτωση των crypto στην παραδοσιακή χρηματοπιστωτική αγορά.

Σε άλλα νέα, φήμες για insider trading κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το Stable, ένα blockchain επικεντρωμένο στα stablecoins, ανακοίνωσε ότι η Πρώτη Φάση της προ-κατάθεσης έφτασε το όριο των 825 εκατ. δολαρίων μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά της.

Εν τω μεταξύ, το Multicoin Capital πρότεινε μια καινοτόμα ιδέα: τα perpetual futures συμβόλαια «Attention Assets», τα οποία θα επιτρέπουν στους traders να παίρνουν long ή short θέσεις ανάλογα με το επίπεδο πολιτισμικής ή κοινωνικής προσοχής που συγκεντρώνει ένα θέμα ή μια οντότητα.

Τα νέα αυτά «Attention Perps» θα βασίζονται σε Attention Oracles, που θα συγκεντρώνουν δεδομένα από prediction markets και άλλες πηγές, ώστε να δημιουργούν έναν αξιόπιστο δείκτη πραγματικής προσοχής.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο πριν τις 16:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin κινείται στα 111.581,44 δολάρια με κέρδη 2,15% και κεφαλαιοποίηση κοντά στα 2,21 τρισ. δολάρια. Η κυριαρχία του, δε, αγγίζει το 59%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum παίζει μια ανάσα από τα 4.000 δολάρια, καθώς βρίσκεται στα 3.979,50 δολάρια, με κέρδη 3,22%, ενώ το XRP σημειώνει άνοδο σχεδόν 4% στα 2,49 δολάρια.

Το Dogecoin διαπραγματεύεται στο 0,1993 δολάριο με +2,59% και το Cardano στο 0,6574 δολάριο με +2,58%.

Το Solana βρίσκεται στα 194,44 δολάρια με κέρδη 2,55% και το Monero στα 329,34 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 1,52%. Στο αντίποδα το Shiba Inu «πιάνει» το 0,00001026 δολάριο με κέρδη 2,35%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 3,846 τρισ. δολάρια, με κέρδη γύρω στο 2,1%.

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