Bitcoin: Αδύναμη προσπάθειας ανάκαμψης - Το HYPE εκτοξεύεται κατά 25%

Η αβεβαιότητα του Bitcoin συνεχίζεται και την Τρίτη 27/1, καθώς το περιουσιακό στοιχείο σταμάτησε ξανά στα 89.000 δολάρια και πλέον βρίσκεται περισσότερα από χίλια δολάρια χαμηλότερα κάνοντας προσπάθεια να βρει «αποκούμπι» στα 88.000 δολάρια.

Τα πραγματικά προβλήματα του Bitcoin ξεκίνησαν τη Δευτέρα 26/1, όταν άνοιξαν οι ασιατικές αγορές και οι περισσότερες αγορές futures μετά τις απειλές δασμών του Trump προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγες μόνο ώρες, το BTC έχασε πάνω από τρεις χιλιάδες δολάρια και έπεσε στα 92.000 δολάρια. Η πτώση συνεχίστηκε τις επόμενες μέρες, φτάνοντας στα 87.200 δολάρια.

Μετά από μια μικρή ανάκαμψη στα μέσα της εβδομάδας, φαινόταν ότι οι αγορές είχαν τον έλεγχο την Παρασκευή, οδηγώντας την κρυπτονομίσμα πάνω από τα 91.000 δολάρια. Ωστόσο, η άνοδος αυτή ήταν σύντομη, και το BTC γρήγορα υποχώρησε κάτω από τα 90.000 δολάρια. Από τότε δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το επίπεδο.

Αντίθετα, την Κυριακή το βράδυ βυθίστηκε ξανά, αυτή τη φορά σε νέο πολυεβδομαδιαίο χαμηλό των 86.000 δολαρίων. Κατάφερε να ανακάμψει χθες, αλλά σταμάτησε ξανά στα 89.000 δολάρια και πλέον βρίσκεται κάτω από τα 88.000 δολάρια εμφανίζοντας μικρή ανάκαμψη 0,17%.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει υποχωρήσει στα 1,750 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει σταθερή στο 57,4%.

Σε τροχιά ανάκαμψης τα Alts – To HYPE εκτοξεύεται

Τα μεγαλύτερα altcoins σημείωσαν μικρά κέρδη την τελευταία μέρα εκτός από το Hype που έχει εκτοξευτεί κατά 25% το τελευταίο 24ωρο και βρίσκεται στα 27,64 δολάρια. Το Ethereum άγγιξε τα 2.900 δολάρια μετά από μια ήπια αύξηση, ενώ το BNB βρίσκεται πάνω από 880 δολάρια.

Το SOL, το BCH και το XMR είχαν πιο εντυπωσιακά κέρδη, ενώ τα RAIN και ZEC σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις. Ωστόσο, το native token της Hyperliquid, HYPE, εκτοξεύτηκε κατά 25%, φτάνοντας σε πολυεβδομαδιαίο υψηλό πάνω από 27 δολάρια. Άλλοι μεγάλοι κερδισμένοι είναι τα PUMP και HASH.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων παραμένει σχετικά σταθερή σε ημερήσια βάση, λίγο πάνω από τα 3,050 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CoinGecko.