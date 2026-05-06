Το Bitcoin «έσπασε» το φράγμα των $81.000, αλλά η δυναμική παραμένει εύθραυστη

Το Bitcoin (BTC) κατέγραψε ισχυρή άνοδο, ξεπερνώντας τα 80.000 δολάρια και φτάνοντας προσωρινά πάνω από τα 81.000, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στην αγορά. Ωστόσο, αναλυτές της Bitfinex εκφράζουν επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι το ράλι αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της πλατφόρμας, η αγορά του Bitcoin παραμένει «διχασμένη» ανάμεσα σε αισιόδοξους και απαισιόδοξους επενδυτές, χωρίς ξεκάθαρη δυναμική ανόδου. Παρότι υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της ζήτησης, όπως οι εισροές σε spot ETFs και η συνεχιζόμενη συσσώρευση από θεσμικούς επενδυτές, αυτές δεν επαρκούν για να απορροφήσουν την προσφορά στην αγορά.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι πολλοί βραχυπρόθεσμοι επενδυτές ρευστοποιούν θέσεις όταν η τιμή πλησιάζει τα επίπεδα κόστους τους, μια συμπεριφορά που συχνά παρατηρείται σε πτωτικές ή ασταθείς αγορές. Αυτό, όπως σημειώνουν, περιορίζει τη δυναμική περαιτέρω ανόδου.

Επιπλέον, το Bitcoin αντιμετωπίζει ισχυρή αντίσταση στην περιοχή των 78.000–79.000 δολαρίων, όπου παρατηρούνται αυξημένες ρευστοποιήσεις κερδών και τεχνικά επίπεδα πίεσης. Παρότι οι εισροές από ETFs και οι θεσμικές τοποθετήσεις συνεχίζονται, η συνολική ζήτηση δεν φαίνεται αρκετή για μια σταθερή ανοδική διάσπαση.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις και έλλειψη σαφούς ρευστότητας, εντείνει την αβεβαιότητα. Έτσι, η Bitfinex εκτιμά ότι η βραχυπρόθεσμη τάση μπορεί να παραμείνει υπό καθοδική πίεση, αν και δεν αποκλείει μια μελλοντική ανοδική κίνηση εφόσον ενισχυθούν περαιτέρω οι θεσμικές ροές.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5), το Bitcoin σημειώνει ημερήσια άνοδο 1,78% στα 82.443,60 δολάρια. Το Ethereum καταγράφει κέρδη 1,57% στα 2.416,68 δολάρια και το XRM ενισχύεται κατά 3,36% στα 1,46 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το BNB ανεβαίνει κατά 3,44% στα 647,37 δολάρια, το Solana σημειώνει άλμα 5,55% στα 89,68 δολάρια και το HYPE κερδίζει 1,78% στα 44,60 δολάρια.

Το XMR σημειώνει άνοδο 4,88% στα 430,90 δολάρια, το LEO Token καταγράφει ήπια κέρδη 0,64% στα 10,16 δολάρια και το Litecoin ενισχύεται κατά 4,10% στα 56,86 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot σημειώνει ράλι 5,10% στα 1,32 δολάρια και το TRUMP καταγράφει κέρδη 3,4% στα 2,43 δολάρια.