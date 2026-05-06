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Φρουροί της Επανάστασης: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ασφαλής
Ειδήσεις
14:17 - 06 Μάι 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ασφαλής

Reporter.gr Newsroom
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Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε πως – μετά το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους» και στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών που θα ακολουθηθούν – θα καταστεί δυνατή η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.  

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Φρουροί της Επανάστασης απευθύνουν ευχαριστίες στους καπετάνιους και τους ιδιοκτήτες πλοίων στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν για την τήρηση των κανονισμών στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, καθώς και τη συνεισφορά τους στην περιφερειακή ναυτική ασφάλεια.

«Με τις απειλές του εχθρού εξουδετερωμένες και τα νέα πρωτόκολλα σε ισχύ, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση» σημειώνεται.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στην Τεχεράνη, Resul Serdar Atas, πηγές υποστηρίζουν πως οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται αποκλειστικά στα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο και δεν περιλαμβάνουν προς το παρόν το πυρηνικό ζήτημα.

«Λένε πως οτιδήποτε άλλο είναι κατασκευασμένο, πρόκειται για παραπλανητικές δημοσιογραφικές αναφορές» σημείωσε ο δημοσιογράφος και προσέθεσε:

«Δεν επιβεβαιώνουν σε αυτή τη φάση ότι διαπραγματεύονται το πυρηνικό τους πρόγραμμα, ούτε τις περιφερειακές πολιτικές ασφάλειας, ούτε τις σχέσεις τους με συμμάχους ή το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι όλα αυτά δεν συζητούνται τώρα και έχουν εξαιρεθεί».

Ο ίδιος μετέδωσε, ακόμη, ότι το Ιράν προτείνει να ακολουθηθεί μία διαδικασία τριών φάσεων:

(α) Οι πρώτες 30 ημέρες θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο άνοιγμα του Ορμούζ

(β) Αν επιτευχθεί συμφωνία, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

(γ) Θα ακολουθήσει διάλογος για την περιφερειακή ασφάλεια με γειτονικές χώρες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Λευκός Οίκος και η Τεχεράνη φέρονται να είναι κοντά στην υπογραφή ενός MOU (μνημόνιο κατανόησης) σχετικά με τις προϋποθέσεις για πλήρη τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέψει περαιτέρω διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε μία σειρά από κρίσιμα θέματα εντός των επόμενων δύο ημερών, ενώ τονίζεται ότι – παρά τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση – ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

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