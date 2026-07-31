Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκεται και σήμερα, Παρασκευή (31/7), η αγορά crypto, με το Bitcoin και το Ethereum να «παίζουν» στα «κόκκινα», ενώ άλλα κρυπτονομίσματα μικρότερης κεφαλαιακής αξίας να δίνουν τη μάχη για το πρόσημο, με κάποια εξ αυτών να τα καταφέρνουν σημειώνοντας σημαντικά κέρδη.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, καθώς ο Ιουλίους φτάνει στο τέλος του, η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή στη στάση των επενδυτών. Οι επενδυτές αγοράζουν put options προκειμένου να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο μιας πτώσης της αγοράς, ιδίως με το δεδομένο πως το Bitcoin είχε υποχωρήσει κάτω από τα 60.000 δολάρια στα τέλη του προηγούμενου μήνα, πριν ανακάμψει και επιστρέψει πάνω από τις 63.000 δολάρια τις τελευταίες ημέρες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι χθες, τα δημοφιλέστερα συμβόλαια ήταν τα call options με τιμές εξάσκησης τις 70.000 και 72.000 δολάρια, δηλαδή τα συμβόλαια που στοιχηματίζουν σε άνοδο της τιμής. Το καθένα συγκέντρωνε ονομαστικό ανοικτό ενδιαφέρον περίπου 2,5 δισ. δολαρίων, καθώς οι επενδυτές είχαν αυξήσει τις τοποθετήσεις τους ενόψει της συνεδρίασης της Fed την Τετάρτη. Ουσιαστικά, αρκετοί περίμεναν ότι μετά την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια, το Bitcoin θα μπορούσε να κινηθεί ακόμη και προς τις 72.000 δολάρια.

Το σενάριο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε και πιθανότατα οδήγησε στο κλείσιμο πολλών από αυτές τις θέσεις το πρωί της Παρασκευής (31/7), οπότε και έληξαν δικαιώματα προαίρεσης σε Bitcoin και Ethereum συνολικής ονομαστικής αξίας 10 δισ. δολαρίων. Πλέον, το ανοικτό ενδιαφέρον για το call των 70.000 δολαρίων έχει υποχωρήσει στα 943 εκατ. δολάρια, ενώ για το call των 72.000 δολαρίων στα 888 εκατ. δολάρια. Αν και εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές θέσεις, βρίσκονται πλέον χαμηλότερα από το put των 60.000 δολαρίων.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την εποχικότητα της αγοράς. Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Ιούλιος έχει προσφέρει διάμεση απόδοση (median return) 8,61% για το Bitcoin. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinDesk, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έχει ενισχυθεί κατά 8,9% τον φετινό Ιούλιο, επίδοση που βρίσκεται πολύ κοντά στον ιστορικό μέσο όρο.

Ωστόσο, ιστορικά ένας θετικός Ιούλιος ακολουθείται συνήθως από έναν αρνητικό Αύγουστο, με τη διάμεση απόδοση του μήνα να διαμορφώνεται στο -7,51%.

Η χρήση της διάμεσης απόδοσης θεωρείται πιο αντιπροσωπευτική σε σχέση με τον απλό μέσο όρο, καθώς δεν επηρεάζεται από ακραίες μεταβολές. Σε μια αγορά όπως αυτή του Bitcoin, όπου ορισμένοι μήνες καταγράφουν πολύ μεγάλες ανόδους ή πτώσεις, η διάμεσος αποτυπώνει καλύτερα τη συνηθέστερη ιστορική συμπεριφορά.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το κλίμα γύρω από το Bitcoin εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτικό και αρνητικό ενόψει του Αυγούστου.

Ημερήσιες τάσεις

Την Παρασκευή (31/7), το Bitcoin «παίζει» στη ζώνη των 63.000 δολαρίων και ειδικότερα στα 63.680 δολάρια με απώλειες 1,95%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του κινείται στα 1,28 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά πέριξ του 56,6%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κυμαίνεται στα 1.882,31 δολάρια με χασούρα 2,36% και το Solana υποχωρεί κατά 1,34% στα 73,59 δολάρια. Το ΒΝΒ, από την άλλη, κερδίζει 1% στα 593 δολάρια και το Cardano κρατάει το πρόσημο με +0,93% στο 0,1695 δολάριο.

Αξιοσημείωτα είναι τα κέρδη του HYPE που ενισχύεται κατά 3,21% στα 55,37 δολάρια.

Στον αντίποδα, το Dogecoin υποχωρεί κατά 1,26% στο 0,06952 δολάριο και το Monero σημειώνει απώλειες της τάξης του 3,32% στα 349,66 δολάρια, ενώ το Litecoin κινείται στα 45,15 δολάρια με -0,6%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει χάσει μέχρι στιγμής σε 24ωρη βάση 2% υποχωρώντας στα 2,258 τρισ. δολάρια.