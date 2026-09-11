Πετρέλαιο: Οδεύει προς εβδομαδιαίο κλείσιμο άνω των $100 για πρώτη φορά από τον Μάιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή (11/9), ωστόσο παραμένουν σε τροχιά για να ολοκληρώσουν την εβδομάδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου. Την ίδια ώρα, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ κατέγραψαν ιστορικό υψηλό, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά.

Λίγο μετά τις 13:00 (ώρα Ελλάδος), το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί κατά 3,14% στα 99,22 δολάρια και το Brent «παίζει» στα 103,98 δολάρια με απώλειες 3,4%. Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο κινείται με απώλειες, καθώς τα ολλανδικά futures Οκτωβρίου υποχωρούν κατά 1,538% στα 80,785 δολάρια.

Νωρίτερα, το πρωί της ίδια ημέρας, το Brent είχε βρεθεί στα 108 δολάρια και το αμερικανικό αργό επίσης πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι δύο βασικοί δείκτες περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη και πέρασαν σε αρνητικό έδαφος, μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι υπουργοί Εξωτερικών χωρών της Μέσης Ανατολής επιχειρούν να διαμορφώσουν μια προσωρινή συμφωνία με το Ιράν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Την Πέμπτη (10/9), και οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει άνοδο άνω του 6%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση εξακολουθούν να σημειώνουν κέρδη άνω του 10%.

«Ορισμένοι τίτλοι σχετικά με πιθανές νέες συνομιλίες στη Μέση Ανατολή ασκούν σήμερα μέτριες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής ενέργειας της UBS, Giovanni Staunovo, προσθέτοντας ότι οι βραχυπρόθεσμοι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου παραμένουν, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί η έντονη μεταβλητότητα.

Το Ιράν υποστήριξε ότι την Τετάρτη (9/9) επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα κλιμακώσουν την αντίδρασή τους σε περίπτωση νέων επιθέσεων.

Οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν την Πέμπτη (10/9) στις επτά, από 11 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ο αριθμός αυτός βρίσκεται σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των 15 διελεύσεων των τελευταίων 10 ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, από τα Στενά του Ορμούζ διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Παράλληλα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι πήραν χθες τον έλεγχο του λιμανιού Μόχα στην Υεμένη, αυξάνοντας περαιτέρω την απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η ναυσιπλοΐα στον Κόλπο παραμένει περιορισμένη μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων στην περιοχή έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Οι επιθέσεις από την Υεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας σηματοδότησαν μια περαιτέρω κλιμάκωση πέρα από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η παγκόσμια προσφορά και ζήτηση πετρελαίου θα μειωθούν φέτος περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί, καθώς η έλλειψη προόδου προς τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν καθυστερεί την επιστροφή των φυσιολογικών ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έως το 2027.

Οι διαταραχές στην προσφορά ανεβάζουν τις τιμές των καυσίμων

Οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, σε συνδυασμό με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, οδήγησαν την Πέμπτη τη μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ πάνω από τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά στην ιστορία, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης τιμών GasBuddy.

«Τα διυλισμένα προϊόντα, και ιδιαίτερα το ντίζελ, δέχονται αυτή τη στιγμή διπλό πλήγμα», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade.

«Όσο συνεχίζονται τόσο οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές στον Κόλπο όσο και οι διακοπές λειτουργίας των ρωσικών διυλιστηρίων, το ντίζελ και τα υπόλοιπα διυλισμένα προϊόντα είναι πιθανό να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοδική δυναμική σε σχέση με την ευρύτερη αγορά αργού πετρελαίου», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι προτίθεται να περιορίσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν το Pickaxe Mountain, κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Στην Κίνα, η κρατική υπηρεσία σχεδιασμού ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι από τις 12 Σεπτεμβρίου θα αυξήσει τις ανώτατες τιμές λιανικής για τη βενζίνη και το ντίζελ κατά 260 γιουάν (38,76 δολάρια) και 250 γιουάν ανά μετρικό τόνο, αντίστοιχα.

Πτωτικά τα μέταλλα

Στα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,42% στα 4.338,97 δολάρια και το ασήμι σημειώνει ήπιες απώλειες της τάξης του 0,61% στα 64,518 δολάρια, ενώ ο χαλκός χάνει 0,11% στα 6,5408 δολάρια.

Την ίδια ώρα, το δολάριο κερδίζει 0,12% σε σχέση με το ευρώ με την ισοτιμία στο 1,1595 δολάριο προς ευρώ, ενώ το δολάριο σημειώνει κέρδη και έναντι της αγγλικής λίρας (+0,11%) με την ισοτιμία στο 1,3506 δολάριο/στερλίνα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί κατά 0,02% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία στο 0,8584 λίρα προς ευρώ.