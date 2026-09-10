Κοντά στα $102 το Brent - Συνεχίζει την ανοδική του πορεία το φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία την Πέμπτη (10/9), διευρύνοντας τα κέρδη που οδήγησαν το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι traders προετοιμάζονται για βαθύτερες διαταραχές στην προσφορά, μετά τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της ναυσιπλοΐας από την έναρξη της εξάμηνης σύγκρουσής τους.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω γεωπολιτικών εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 0,75% στα 101,96 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) κερδίζουν 1,31% στα 97,33 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι οι τιμές του Brent έχουν σημειώσει άνοδο σχεδόν 30% από τα χαμηλά επίπεδα που καταγράφηκαν στις αρχές του Αυγούστου, καθώς μια μόνιμη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό των επιθέσεων δεν υλοποιήθηκε ποτέ και οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν αργότερα μέσα στο μήνα.

«Η πρόσφατη άνοδος των τιμών αποκαλύπτει ξεκάθαρα την προσέγγιση της αγοράς: αυτή η σύγκρουση θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν ακόμη και πριν από έναν μήνα, πόσο μάλλον στην αρχή του καλοκαιριού. Εάν η προσφορά και οι εξαγωγές πετρελαίου μειωθούν, το ισοζύγιο πετρελαίου παραμένει σφιχτό και οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να πλήξουν το Όρος Πίκξακ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική, και δήλωσε ότι ο πόλεμος πιθανότατα θα συνεχιστεί πέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Από την άλλη μεριά, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη (9/9), αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες βύθισαν πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι θα κλιμακώσουν την αντίδρασή τους σε οποιεσδήποτε περαιτέρω επιθέσεις.

Το πετρελαιοφόρο Μαρινέρα, γνωστό προηγουμένως ως Μπέλα 1, το οποίο κατασχέθηκε από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, είναι αγκυροβολημένο στο Μόρεϊ Φερθ, στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας.

Οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιέσεις και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι αντάρτες Χούθι που πρόσκεινται στο Ιράν έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνεται, ενώ οι φόβοι για παρατεταμένες και σοβαρότερες διαταραχές στην προσφορά στον Περσικό Κόλπο έχουν οδηγήσει το Brent πάνω από τα 100 δολάρια, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η διάρκεια της ανόδου θα εξαρτηθεί από την Κίνα.

Στην αγορά φυσικού αργού, ο δείκτης αναφοράς dated Brent, βάσει του οποίου τιμολογούνται περίπου τα δύο τρίτα της παγκόσμιας προσφοράς, βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια από τις 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Από τη δική της πλευρά, η Κίνα, που αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, έχει αυξήσει τις αγορές της τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από μήνες υποτονικής ζήτησης, ενισχύοντας τις αγορές φυσικού αργού, ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

Εάν οι κινεζικές αγορές συνεχίσουν να ανακάμπτουν, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπο οποιωνδήποτε διαταραχών στην προσφορά και να οδηγήσει τις τιμές υψηλότερα. Αντίθετα, μια υποχώρηση των εισαγωγών θα μπορούσε να περιορίσει τα κέρδη της αγοράς, σύμφωνα με την ING.

«Για μήνες, το πτωτικό σενάριο βασιζόταν στην υποτονική κινεζική ζήτηση ως έναν αξιόπιστο παράγοντα συγκράτησης. Αυτός ο παράγοντας συγκράτησης δεν ήταν ποτέ διαρθρωτικός. Ήταν μια μείωση αποθεμάτων, ένα απόθεμα ασφαλείας που καταναλωνόταν, και τα αποθέματα ασφαλείας αδειάζουν», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γιόρμπεναζε, επικεφαλής της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου στην ICIS, πάροχο πληροφοριών για τις αγορές εμπορευμάτων.

Συνεχίζει η κλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου ανεβαίνουν εν νέου το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) κατά 1,75% στα 80,64 ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός συνεχίζει την πτωτική του πορεία σημειώνοντας μείωση 0,45% στα 4,440.67 η ουγγιά, ενώ και το ασήμι καταγράφει πτώση 2,29% στα 67,04 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, ο χαλκός καταγράφει απώλειες 3,10% στα 6,67 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,04% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1634 δολάρια ανά ευρώ, ενώ παραμένει αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3545 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8588 λίρα ανά ευρώ.