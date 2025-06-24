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Το τέλος του πολέμου Ισραήλ - Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ
Διεθνή
07:09 - 24 Ιουν 2025

Το τέλος του πολέμου Ισραήλ - Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του στα social media ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διευκρίνησε οτι η κατάπαυση του πυρός θα είναι σταδιακή και θα έχει ολοκληρωθεί εντός 24 ωρών. Ούτε το Ιράν ούτε το Ισραήλ έχουν επισήμως ανακοινώσει την διακοπή των εχθροπραξιών, ενώ μετά την ανακοίνωση Τραμπ το Ιράν έπληξε με πυραύλους πόλεις του Ισραήλ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι «Οι επιτυχημένες πυραυλικές επιχειρήσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε απάντηση στην αμερικανική επιθετικότητα και η υποδειγματική σταθερότητα και ενότητα του αγαπητού μας λαού στην υπεράσπιση της γης μας, έχουν επιβάλει κατάπαυση του πυρός στον εχθρό». Όμως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ τα ξημερώματα επέβαλε ξανά κατάσταση συναγερμού καθώς διαπίστωσε ότι εκτοξεύτηκαν ιρανικοί πύραυλοι και κατευθύνονται προς τα εδάφη του.

Ο Τραμπ εξήγησε ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί σταδιακά εντός 24 ωρών. Η εκεχειρία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ σε περίπου έξι ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος.

Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σταδιακά σε ισχύ εντός των επόμενων 24 ωρών, σύμφωνα με την ανάρτηση, με το Ιράν να σταματά πρώτο όλες τις επιχειρήσεις του και το Ισραήλ να κάνει το ίδιο 12 ώρες αργότερα. «Την 24η ώρα, ο κόσμος θα χαιρετίσει το επίσημο τέλος του πολέμου 12 ημερών», εξήγησε.

«ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Έχει συμφωνηθεί πλήρως μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ότι θα υπάρξει πλήρης και Ολική ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ (σε περίπου 6 ώρες από τώρα, όταν το Ισραήλ και το Ιράν θα έχουν ολοκληρώσει τις τελικές αποστολές τους που βρίσκονται σε εξέλιξη!), οπότε ο Πόλεμος θα θεωρείται ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ!»

«Με την προϋπόθεση ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει, κάτι που θα συμβεί, θα ήθελα να συγχαρώ και τις δύο χώρες, το Ισραήλ και το Ιράν, που είχαν την αντοχή, το θάρρος και την νοημοσύνη για να τερματίσουν αυτό που θα έπρεπε να ονομαστεί «Ο 12ΗΜΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ». Αυτός είναι ένας πόλεμος που θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια και να καταστρέψει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν συνέβη, και δεν θα συμβεί ποτέ! Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ, ο Θεός να ευλογεί το Ιράν, ο Θεός να ευλογεί τη Μέση Ανατολή, ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!»

Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε νωρίτερα ανακοινώσει με ανάρτηση του στα social media ότι και οι δυο χώρες του είχαν δηλώσει πως θέλουν ειρήνη. “Το Ισραήλ και το Ιράν ήρθαν σε μένα, σχεδόν ταυτόχρονα, και μου είπαν: «ΕΙΡΗΝΗ!» Ήξερα ότι ο χρόνος ήταν ΤΩΡΑ. Ο κόσμος, και η Μέση Ανατολή, είναι οι πραγματικοί ΝΙΚΗΤΕΣ! Και τα δύο έθνη θα δουν τεράστια ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ στο μέλλον τους. Έχουν τόσα πολλά να κερδίσουν, αλλά και τόσα πολλά να χάσουν, αν παρεκκλίνουν από το δρόμο της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Το μέλλον για το Ισραήλ και το Ιράν είναι απεριόριστο, και γεμάτο με μεγάλες ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ!”
Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι μετά την απάντηση του Ιράν στον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών του εγκαταστάσεων με την πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, αναμένεται ότι θα υπάρξει εκτόνωση της κρίσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2025 - 13:18
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