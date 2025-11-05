Επέστρεψε η αισιοδοξία στη Wall Street – Στα «πράσινα» όλοι οι δείκτες

Στα «πράσινα» έκλεισε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η επιφυλακτικότητα των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, που άρχισαν σήμερα (5/11) την εξέταση της νομιμότητας των δασμών του Τραμπ, τόνωσε κάπως την επενδυτική ψυχολογία, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για ενδεχόμενη ανάκλησή τους.

Παράλληλα, η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Advanced Micro Devices (AMD) και άλλες εταιρείες που συνδέονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ανέκαμψαν από τις πιέσεις αποτίμησης που είχαν πλήξει την αγορά την προηγούμενη ημέρα.

Έτσι, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 225,76 μονάδες ή 0,48%, κλείνοντας στις 47.311,00 μονάδες. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,37% στις 6.796,29 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,65%, κλείνοντας στις 23.499,80 μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν με προσοχή τη συνεδρίαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς του Τραμπ. Το βασικό ερώτημα ήταν αν ο πρόεδρος είχε την εξουσία να επιβάλει τέτοια μέτρα στο πλαίσιο του νόμου International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Οι δικαστές, ακόμη και οι συντηρητικότεροι εξ αυτών, έδειξαν ότι ανησυχούν και ζήτησαν διευκρινίσεις για τη νομική βάση των εκτεταμένων αυτών δασμών.

Οι επενδυτές στις προβλέψεις τους μείωσαν τα στοιχήματά τους υπέρ της διατήρησης των δασμών, καθώς το δικαστήριο φάνηκε επιφυλακτικό.

Στο μεταξύ, οι μετοχές των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών Ford και General Motors, που θεωρούνται ενδεικτικές του κινδύνου από τους δασμούς, σημείωσαν άνοδο άνω του 2% η καθεμία, ενώ η Caterpillar, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό και μεταλλευτικό εξοπλισμό, ενισχύθηκε περίπου 4%.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτή τη συζήτηση για το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι δασμοί», δήλωσε ο Phil Blancato, επικεφαλής στρατηγικής της Osaic. «Δεν νομίζω ότι θα γνωρίζουμε τον πραγματικό αντίκτυπο των δασμών και των τιμών πριν από το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, κάτι που εντείνει τη σύγχυση στην αγορά».

Ανάμεσα στους νικητές της ημέρας ήταν η AMD, η οποία άνοιξε με πτώση αλλά τελικά έκλεισε ανοδικά, παρασύροντας θετικά και άλλες μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανακοίνωσε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών, αν και αρχικά οι επενδυτές ανησύχησαν για τα περιθώρια κέρδους της. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 2,5%.

Στον ίδιο κλάδο, οι Broadcom και Micron Technology κατέγραψαν επίσης άνοδο, αντιστρέφοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, με κέρδη 2% και περίπου 9%, αντίστοιχα. Η Oracle, ένας από τους βασικούς «παίκτες» της τεχνητής νοημοσύνης, ανέκαμψε επίσης μετά τις απώλειες της Τρίτης.

Προβληματισμός για τις αποτιμήσεις των μετοχών ΤΝ

Η κίνηση αυτή στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης ήρθε μετά την πτώση 8% της Palantir την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι αποτιμήσεις τόσο της εταιρείας όσο και του ευρύτερου κλάδου έχουν φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα. Η Palantir διαπραγματεύεται πλέον σε πάνω από 200 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη, γεγονός που προκαλεί σκεπτικισμό. Την Τετάρτη η μετοχή της υποχώρησε ακόμη 1%.

Η Super Micro Devices, επίσης συνδεδεμένη με την τεχνητή νοημοσύνη, κατέγραψε πτώση 11% μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα πρώτου οικονομικού τριμήνου, ενώ η Arista Networks έχασε σχεδόν 9% μετά τη δημοσίευση των τελευταίων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

«Το εύρος της αγοράς δεν είναι αρκετό», σχολίασε ο Blancato. «Υπάρχουν ξεκάθαροι νικητές και χαμένοι στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και, με δεδομένες τις υπερβολικές αποτιμήσεις, πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί στις επενδύσεις μας στον τομέα αυτό».

Πρόσθεσε μάλιστα: «Η “τρέλα” γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να χάνει τη δυναμική της. Αυτό είναι το πρόβλημα και γι’ αυτό βλέπουμε την αγορά να κινείται πλάγια, χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση».

Θετικά οικονομικά στοιχεία, αλλά και ανησυχία για τα επιτόκια

Οι επενδυτές έλαβαν και κάποια ενθαρρυντικά οικονομικά δεδομένα την Τετάρτη, καθώς τόσο η έκθεση ADP για τις προσλήψεις όσο και ο δείκτης ISM για τον τομέα των υπηρεσιών ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Ωστόσο, τα ισχυρά αυτά στοιχεία οδήγησαν σε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, κάτι που ενδέχεται να μην αρέσει σε επενδυτές που περιμένουν τρίτη μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.

«Τα σημερινά στοιχεία της ADP δείχνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Και αυτό είναι ένδειξη ότι δεν βρισκόμαστε σε ύφεση ούτε κατευθυνόμαστε προς τα εκεί», δήλωσε ο Blancato. «Πρόκειται για ένα πολύ θετικό σήμα για την τρέχουσα κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Ωστόσο, επειδή οι αποτιμήσεις είναι ήδη υψηλές, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου, χωρίς έναν ισχυρό καταλύτη, δεν βλέπω την αγορά να ανεβαίνει σημαντικά, αλλά ούτε και να διορθώνει απότομα».

Σε καθοδική τροχιά το πετρέλαιο - Ανοδικά ο χρυσός

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 1,4% στα 63,57 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 1,5% στα 59,65 δολάρια.

Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,8% στα 3.992 δολάρια ανά ουγγιά.