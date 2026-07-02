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Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις
Χρηματιστήρια
10:56 - 02 Ιουλ 2026

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Με περιορισμένες διακυμάνσεις, αλλά στα «πράσινα» κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ακολουθώντας το συγκρατημένο κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές μετά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκαν οι μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.  

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve όσον αφορά τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο κοντά στο 0,3% και κινείται στις 641,08 μονάδες.

Στη Βρετανία, ο FTSE κερδίζει 0,21% στις 10.502,59 μονάδες, ο γερμανικός DAX κινείται στις 25.120,71 μονάδες με +0,18% και ο γαλλικός CAC «παίζει» στις 8.386,29 με άνοδο 0,59%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,69% στις 51.958,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,48% στις 19.499,53 μονάδες.

Πιέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων τόσο στις ασιατικές αγορές όσο και στη Wall Street κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς πολλοί επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών μετά το ισχυρό ανοδικό ράλι του προηγούμενου τριμήνου, το οποίο είχε οδηγήσει τις αποτιμήσεις του κλάδου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Παρά τις πιέσεις, η σχετικά μικρή βαρύτητα των τεχνολογικών εταιρειών στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες συνέβαλε στον περιορισμό των συνολικών απωλειών.

Ο κλαδικός δείκτης τεχνολογίας του Stoxx 600 σημείωνε πτώση 1,5% στην έναρξη της συνεδρίασης, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των βασικών τομέων της αγοράς. Την ίδια ώρα, η γαλλική Soitec έχανε 5,1% της αξίας της, ενώ η γερμανική Aixtron κατέγραφε απώλειες 3,6%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της γαλλικής Sodexo ενισχυόταν κατά 6,5%, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων της εταιρείας για την οργανική αύξηση των εσόδων της στο σύνολο της χρήσης, επικαλούμενη καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις κατά το τρίτο τρίμηνο.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον στην επικείμενη δημοσίευση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls) στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον μήνα Ιούνιο.

Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να δώσει νέες ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των αμερικανικών επιτοκίων. Μετά την απόφαση της Federal Reserve να σταματήσει να παρέχει σαφή καθοδήγηση (forward guidance) για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής, οι αγορές δίνουν πλέον ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στα μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία αναμένεται να διαμορφώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών.

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