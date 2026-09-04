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Wall: Πιέσεις μετά τα πολύ ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την απασχόληση
Χρηματιστήρια
17:08 - 04 Σεπ 2026

Wall: Πιέσεις μετά τα πολύ ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την απασχόληση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Dow Jones Industrial Average υποχωρούσε την Παρασκευή 4/9, καθώς τα πολύ ισχυρότερα των αναμενόμενων στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ τον Αύγουστο ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της.

Ο Dow, που αποτελείται από 30 μετοχές, σημείωνε απώλειες 193 μονάδων ή 0,36% στις 53.496,21 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,13% στις 7.737,70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται οριακά ανοδικά, κατά 0,05% στις 26.597,937 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 162.000 τον Αύγουστο, έναντι μόλις 53.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,1%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις, ενώ ανοδικά αναθεωρήθηκαν και τα στοιχεία για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Η δημοσίευση της έκθεσης προκάλεσε άνοδο στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 2ετούς Treasury να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, αυξήθηκαν σημαντικά οι πιθανότητες που αποτιμά η αγορά για μια αύξηση επιτοκίων από τη Fed μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα futures των επιτοκίων αποτιμούν πλέον πιθανότητα 58% για αύξηση επιτοκίων, από 49,4% μία ημέρα νωρίτερα.

«Μια τεράστια έκθεση για τις θέσεις εργασίας τον Αύγουστο μάς υπενθυμίζει ότι αυτός ο δείκτης της αγοράς εργασίας έχει καταστεί ιδιαίτερα ευμετάβλητος, ενώ αυξάνει ελαφρώς την πιθανότητα μιας αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Bradford Smith, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson Investors.

Όπως πρόσθεσε, η συζήτηση γύρω από τις επόμενες κινήσεις της Fed θα εξαρτηθεί πλέον σε μεγάλο βαθμό από τα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Μετά την πιο επιθετική στάση του προέδρου Warsh στο Jackson Hole την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει σαφής τάση στη Fed να αναλάβει δράση εάν τα επερχόμενα στοιχεία δεν δείξουν περαιτέρω πρόοδο στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», ανέφερε.

Κέρδη την Πέμπτη, αλλά μικτές τάσεις σε εβδομαδιαία βάση

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν κινηθεί ανοδικά την Πέμπτη, καθώς βρήκαν στήριξη από την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων ήρθε μετά τις δηλώσεις του διοικητή της Fed Christopher Waller, ο οποίος ανέφερε ότι θα ήταν «διατεθειμένος να στηρίξει» τη διατήρηση των επιτοκίων στο υφιστάμενο εύρος του 3,5%-3,75% κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Παρά τη σημερινή μεταβλητότητα, ο Dow οδεύει προς εβδομαδιαία επίδοση σχεδόν αμετάβλητη. Αντίθετα, ο S&P 500 βρίσκεται σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου περίπου 0,4%, ενώ ο Nasdaq αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα με κέρδη περίπου 0,8%.

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