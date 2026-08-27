Wall Street: «Πάρτι» τεχνολογίας με τη Nvidia στο +8,7% – Άλμα 1,57% για τον Nasdaq

Ο Nasdaq Composite έκλεισε υψηλότερα την Πέμπτη 27/8, καθώς τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα της Nvidia και άλλων μεγάλων τεχνολογικών ομίλων ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Ο τεχνολογικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,57% στις 26.541,35 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,72% και έκλεισε στις 7.730,99 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 105,56 μονάδες ή 0,2%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 53.569,44 μονάδες.

Άλμα 8,7% για τη Nvidia

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άλμα 8,7%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και την πρόβλεψη για ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Ειδικότερα, η Nvidia αναμένεται να καταγράψει αύξηση εσόδων κατά 70% το οικονομικό έτος 2028, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το 44% που προέβλεπαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG. Παράλληλα, τα έσοδα της εταιρείας στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο υπερδιπλασιάστηκαν.

Η ισχυρή εικόνα της Nvidia συμπαρέσυρε και άλλες μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών. Η Broadcom ενισχύθηκε κατά 4,5%, ενώ οι SK Hynix και Intel σημείωσαν άνοδο περίπου 2% και 4%, αντίστοιχα. Παράλληλα, το VanEck Semiconductor ETF (SMH) κατέγραψε κέρδη 3%.

«Υπήρξε τελευταία πολλή συζήτηση για την κυκλική χρηματοδότηση όλων αυτών των hyperscalers και για το κατά πόσο τα έσοδα θα μπορέσουν πράγματι να καλύψουν το τεράστιο κόστος που αναλαμβάνουν. Ίσως αυτό να αναστείλει τη συζήτηση για λίγο», δήλωσε η Melissa Brown, managing director of investment decision research στη SimCorp.

Όπως πρόσθεσε, άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη «απλώς ακολουθούν τα βήματα της Nvidia».

Ισχυρά κέρδη για Salesforce και τον κλάδο κυβερνοασφάλειας

Πέρα από τη Nvidia και τις εταιρείες ημιαγωγών, σημαντική άνοδο κατέγραψε και η Salesforce, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν 23%, μετά την ανακοίνωση εσόδων που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street για το δεύτερο τρίμηνο.

Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες εταιρείες λογισμικού, με τις Adobe και Autodesk να σημειώνουν κέρδη 5,7% και 6%, αντίστοιχα.

Στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, η Okta σημείωσε άλμα σχεδόν 29%, ενώ η CrowdStrike ενισχύθηκε κατά 20%. Και οι δύο εταιρείες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους, καθώς καταγράφουν αυξημένη ζήτηση που συνδέεται με την agentic AI.

Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες μετοχές του κλάδου, μεταξύ των οποίων η Palo Alto Networks, η οποία κατέγραψε άνοδο περίπου 13%.

Οι κίνδυνοι πίσω από το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Η Brown επισήμανε, πάντως, ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και εκείνων που ανήκουν σε άλλους κλάδους της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε χαμηλή συσχέτιση μεταξύ των μετοχών και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται ο κίνδυνος.

«Η μεταβλητότητα είναι υψηλή, αλλά η συσχέτιση είναι χαμηλή, και αυτό διατηρεί χαμηλή τη συνολική μεταβλητότητα», ανέφερε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αυτή η κατάσταση «ενδέχεται να δημιουργεί στους επενδυτές μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας».

Στο επίκεντρο η Fed

Πλέον, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στο ετήσιο συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole του Wyoming.

Οι αγορές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κεντρική ομιλία που θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και την πορεία των επιτοκίων.

Πετρέλαιο: Άλμα πάνω από 2% το Brent

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει στους μεσολαβητές ότι δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας του Ιουνίου με το Ιράν, εξέλιξη που προκαλεί αμφιβολίες για τη βιώσιμη αποκατάσταση των ροών ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται κατά περίπου 1,7% διαπραγματευόμενο κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραφε άνοδο περίπου 2,1% στα 88,7 δολάρια.