ΗΠΑ: Απροσδόκητο πλεόνασμα $27 δισ. ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για τον Ιούνιο

Η αμερικανική κυβέρνηση εμφάνισε πλεόνασμα τον Ιούνιο, καθώς οι δασμοί έδωσαν μια επιπλέον ώθηση σε μια απότομη αύξηση των εσόδων, ανακοίνωσε την Παρασκευή (11/7) το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το CNBC, τον περασμένο μήνα σημειώθηκε πλεόνασμα λίγο πάνω από 27 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από έλλειμμα 316 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο.

Αυτό έφερε το έλλειμμα του οικονομικού έτους σε 1,34 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, με την ημερολογιακή προσαρμογή, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 1%. Απομένουν τρεις μήνες για το τρέχον οικονομικό έτος, το οποίο λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η αύξηση των εσόδων κατά 13% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο βοήθησε στη γεφύρωση του χάσματος, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 7%. Για το έτος, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6%.

Η κυβέρνηση εμφάνισε για τελευταία φορά πλεόνασμα τον Ιούνιο του 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αυξανόμενες εισπράξεις από δασμούς συμβάλλουν στη στήριξη των οικονομικών της κυβέρνησης.

Οι τελωνειακοί δασμοί ανήλθαν σε περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια για τον μήνα, από 23 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάιο και 301% υψηλότερα από τον Ιούνιο του 2024. Σε ετήσια βάση, οι δασμολογικές εισπράξεις ανήλθαν σε 113 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 86% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Τραμπ επέβαλε οριζόντιους δασμούς 10% στις εισαγωγές τον Απρίλιο, επιπλέον άλλων επιλεκτικών δασμών. Ανακοίνωσε επίσης ένα μενού των λεγόμενων αμοιβαίων δασμών σε διάφορους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και έκτοτε βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις.

Το υπουργείο Οικονομικών σημείωσε ότι ο μήνας επωφελήθηκε από ημερολογιακές προσαρμογές, χωρίς τις οποίες το έλλειμμα θα ήταν 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι επίμονα υψηλές αποδόσεις του Δημοσίου αποτέλεσαν και πάλι πρόκληση για τα ομοσπονδιακά οικονομικά.

Οι καθαροί τόκοι για το εθνικό χρέος των 36 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ανήλθαν σε 84 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με τον Μάιο, αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλότεροι από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, με εξαίρεση την κοινωνική ασφάλιση. Για το έτος, οι καθαροί τόκοι - αυτά που πληρώνει το Δημόσιο για το χρέος που εκδίδει μείον αυτά που κερδίζει από τις επενδύσεις - ανέρχονται σε 749 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές πληρωμές τόκων προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

Ο Τραμπ πιέζει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια για να βοηθήσει με το χρηματοδοτικό βάρος της εξυπηρέτησης του ομοσπονδιακού χρέους. Αλλά οι αγορές δεν αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα χαλαρώσει ξανά μέχρι τον Σεπτέμβριο και ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ έχει δηλώσει ότι παραμένει επιφυλακτικός για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι δασμοί στον πληθωρισμό.

Το νομοσχέδιο του ίδιου του Τραμπ για τις «μεγάλες όμορφες» δαπάνες που πέρασε από το Κογκρέσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα αναμένεται να προσθέσει περίπου 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο εθνικό χρέος κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μη κομματικού Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.