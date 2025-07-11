ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΕΕ στοχεύει σε συμφωνία για τους κλιματικούς στόχους έως τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
22:03 - 11 Ιουλ 2025

Η ΕΕ στοχεύει σε συμφωνία για τους κλιματικούς στόχους έως τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποστηρίξει τα σχέδια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον νέο στόχο τους για την κλιματική αλλαγή έως τον Σεπτέμβριο, δήλωσαν την Παρασκευή (11/7) πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Οι χώρες της ΕΕ διαπραγματεύονται τον νέο στόχο τους για την κλιματική αλλαγή το 2040, τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να είναι η μείωση των εκπομπών κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αν και οι χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν διεθνείς πιστωτικές μονάδες άνθρακα για να καλύψουν ένα περιορισμένο μερίδιο του στόχου.

Η Δανία, η οποία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ αυτόν τον μήνα και προεδρεύει των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών σχετικά με τον στόχο, στοχεύει να επιτύχει συμφωνία σε σύνοδο κορυφής των υπουργών τον Σεπτέμβριο, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας και Κλίματος της Δανίας σε δήλωσή του την Παρασκευή (11/7), όπως μεταδίδει το Reuters.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενώσουμε την ΕΕ γύρω από τους νέους κλιματικούς στόχους... Έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο για να βάλουμε πλώρη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Δανός υπουργός για το κλίμα Lars Aagaard, μετά τη συνάντηση των υπουργών για το κλίμα των χωρών της ΕΕ στο Άαλμποργκ της Δανίας, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Κατά τη συνάντηση, οι περισσότερες από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ υποστήριξαν το σχέδιο να επιτευχθεί συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 τον Σεπτέμβριο, δήλωσαν τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ωστόσο, μια χούφτα χώρες, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχική Δημοκρατία, αντιτάχθηκαν σε μια συμφωνία με ταχεία προώθηση, ενώ άλλες ζήτησαν αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, ανέφεραν οι πηγές.

«Αυτή δεν είναι μια απόφαση που μπορούμε να πάρουμε ελαφρά τη καρδία, επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Το να δουλεύουμε υπό τέτοια χρονική πίεση δεν είναι απλώς λογικό», δήλωσε στο Reuters ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός για το κλίμα Krzysztof Bolesta, σχετικά με την προτεινόμενη προθεσμία του Σεπτεμβρίου.

Εκπρόσωποι των αντιπροσωπειών της Ουγγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι οι κυβερνήσεις τους αντιτίθενται στην προθεσμία του Σεπτεμβρίου.

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει την Ευρώπη την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο, τροφοδοτώντας θανατηφόρα κύματα καύσωνα και πυρκαγιές. Ωστόσο, ο στόχος για το 2040 έχει πυροδοτήσει πολιτικές εντάσεις σχετικά με το πόσο φιλόδοξη πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στιγμή που η Ευρώπη αυξάνει απότομα τις αμυντικές δαπάνες και προσπαθεί να στηρίξει τις τοπικές βιομηχανίες που αγωνίζονται.

Για να προσπαθήσει να πείσει τις δύσπιστες κυβερνήσεις, η Επιτροπή πρότεινε ευελιξίες που θα αμβλύνουν τον στόχο του 90% των εκπομπών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ο Bolesta δήλωσε ότι οι χώρες εξέφρασαν ανησυχίες κατά τη συνάντηση της Παρασκευής για θέματα όπως η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ευελιξιών.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια προθεσμία στα μέσα Σεπτεμβρίου για να υποβάλει στον ΟΗΕ έναν νέο κλιματικό στόχο για το 2035 - ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να προκύψει από τον στόχο του 2040.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

FT: Η Κομισιόν αναζητά πρόσθετους οικονομικούς πόρους μέσω νέου φόρου για μεγάλες επιχειρήσεις
Ειδήσεις

FT: Η Κομισιόν αναζητά πρόσθετους οικονομικούς πόρους μέσω νέου φόρου για μεγάλες επιχειρήσεις

Εβδομάδα «όνειρο» για το Bitcoin με ηχηρή άνοδο και νέα ρεκόρ
Νομίσματα

Εβδομάδα «όνειρο» για το Bitcoin με ηχηρή άνοδο και νέα ρεκόρ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση
Ειδήσεις

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία
Ειδήσεις

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Πίσω στη δεκαετία του &#039;90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη
Γιώργος Ραυτόπουλος

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ