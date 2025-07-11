Η ΕΕ στοχεύει σε συμφωνία για τους κλιματικούς στόχους έως τον Σεπτέμβριο

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποστηρίξει τα σχέδια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον νέο στόχο τους για την κλιματική αλλαγή έως τον Σεπτέμβριο, δήλωσαν την Παρασκευή (11/7) πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Οι χώρες της ΕΕ διαπραγματεύονται τον νέο στόχο τους για την κλιματική αλλαγή το 2040, τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να είναι η μείωση των εκπομπών κατά 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αν και οι χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν διεθνείς πιστωτικές μονάδες άνθρακα για να καλύψουν ένα περιορισμένο μερίδιο του στόχου.

Η Δανία, η οποία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ αυτόν τον μήνα και προεδρεύει των διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών σχετικά με τον στόχο, στοχεύει να επιτύχει συμφωνία σε σύνοδο κορυφής των υπουργών τον Σεπτέμβριο, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας και Κλίματος της Δανίας σε δήλωσή του την Παρασκευή (11/7), όπως μεταδίδει το Reuters.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενώσουμε την ΕΕ γύρω από τους νέους κλιματικούς στόχους... Έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο για να βάλουμε πλώρη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Δανός υπουργός για το κλίμα Lars Aagaard, μετά τη συνάντηση των υπουργών για το κλίμα των χωρών της ΕΕ στο Άαλμποργκ της Δανίας, η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Κατά τη συνάντηση, οι περισσότερες από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ υποστήριξαν το σχέδιο να επιτευχθεί συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 τον Σεπτέμβριο, δήλωσαν τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ωστόσο, μια χούφτα χώρες, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχική Δημοκρατία, αντιτάχθηκαν σε μια συμφωνία με ταχεία προώθηση, ενώ άλλες ζήτησαν αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής, ανέφεραν οι πηγές.

«Αυτή δεν είναι μια απόφαση που μπορούμε να πάρουμε ελαφρά τη καρδία, επηρεάζει ολόκληρη την οικονομία. Το να δουλεύουμε υπό τέτοια χρονική πίεση δεν είναι απλώς λογικό», δήλωσε στο Reuters ο Πολωνός αναπληρωτής υπουργός για το κλίμα Krzysztof Bolesta, σχετικά με την προτεινόμενη προθεσμία του Σεπτεμβρίου.

Εκπρόσωποι των αντιπροσωπειών της Ουγγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι οι κυβερνήσεις τους αντιτίθενται στην προθεσμία του Σεπτεμβρίου.

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει την Ευρώπη την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο, τροφοδοτώντας θανατηφόρα κύματα καύσωνα και πυρκαγιές. Ωστόσο, ο στόχος για το 2040 έχει πυροδοτήσει πολιτικές εντάσεις σχετικά με το πόσο φιλόδοξη πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στιγμή που η Ευρώπη αυξάνει απότομα τις αμυντικές δαπάνες και προσπαθεί να στηρίξει τις τοπικές βιομηχανίες που αγωνίζονται.

Για να προσπαθήσει να πείσει τις δύσπιστες κυβερνήσεις, η Επιτροπή πρότεινε ευελιξίες που θα αμβλύνουν τον στόχο του 90% των εκπομπών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ο Bolesta δήλωσε ότι οι χώρες εξέφρασαν ανησυχίες κατά τη συνάντηση της Παρασκευής για θέματα όπως η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ευελιξιών.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει μια προθεσμία στα μέσα Σεπτεμβρίου για να υποβάλει στον ΟΗΕ έναν νέο κλιματικό στόχο για το 2035 - ο οποίος, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να προκύψει από τον στόχο του 2040.