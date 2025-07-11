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FT: Η Κομισιόν αναζητά πρόσθετους οικονομικούς πόρους μέσω νέου φόρου για μεγάλες επιχειρήσεις
Ειδήσεις
21:47 - 11 Ιουλ 2025

FT: Η Κομισιόν αναζητά πρόσθετους οικονομικούς πόρους μέσω νέου φόρου για μεγάλες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Την επιβολή φόρου σε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ετοιμάζονται να προτείνουν οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Αναλυτικότερα, η πρόταση αναμένεται να κατατεθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων πηγών χρηματοδότησης του κοινού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αποκαλούμενος «εταιρικός πόρος για την Ευρώπη», όπως περιγράφεται σε προσχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει περιέλθει σε γνώση των FT, αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, για να τεθεί σε ισχύ, απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο νέος ετήσιος φόρος θα αφορά όλες τις εταιρείες με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ, και θα λαμβάνονται υπόψη επιδοτήσεις και φόροι, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ για το «καθαρό εισόδημα». Το μέτρο αναμένεται να καλύπτει όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας έδρας τους. Επιπλέον, το προσχέδιο προβλέπει τη θέσπιση φορολογικών κλιμακίων, ώστε οι εταιρείες με τον υψηλότερο καθαρό κύκλο εργασιών να συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερα.

Μεταξύ των πρόσθετων πηγών εσόδων που θα παρουσιάσει η Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα περιλαμβάνονται και άλλα μέτρα όπως: μερίδιο από αυξημένους ειδικούς φόρους στον καπνό, χρέωση για μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα, όπως και ένα ειδικό τέλος διαχείρισης για δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου μεγάλων αποστάσεων, ήτοι ένα μέτρο που στοχεύει κυρίως τις εισαγωγές από την Κίνα.

Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι η άνευ προηγουμένου αύξηση των αναγκών χρηματοδότησης — από την κάλυψη των αμυντικών φιλοδοξιών έως την άνοδο των επιτοκίων εξυπηρέτησης του χρέους — απαιτεί πιο ριζοσπαστική προσέγγιση του θέματος.

Τα σχέδια της Κομισιόν αναμένεται να προκαλέσουν ηχηρές αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης, καθώς αρκετές εταιρείες καλούνται ήδη να τα βγάλουν με πρόσθετα ενεργειακά κόστη.

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