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Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο Ούγγρος πολιτικός που αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία του Όρμπαν
Ειδήσεις
18:13 - 19 Ιουλ 2025

Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο Ούγγρος πολιτικός που αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία του Όρμπαν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα πολιτική πραγματικότητα - αναλαμβάνοντας το ρόλο του αουτσάιντερ ενόψει των ουγγρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μέχρι πρόσφατα, ο Όρμπαν, ο οποίος οδήγησε το κόμμα του Fidesz σε τέσσερις σαρωτικές νίκες από το 2010, μοίραζε συμβουλές σχετικά με την εκλογική επιτυχία σε συναδέλφους του δεξιούς ηγέτες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όχι πια. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το πρόσφατα σχηματισμένο κόμμα Tisza προηγείται με διψήφια ποσοστά. Ο ηγέτης του, Peter Magyar, είναι ένας υποστηρικτής του Orban που μετατράπηκε σε επικριτή και είναι σήμερα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι επίσης ο πρώην σύζυγος της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης υψηλού προφίλ και πιστής στον Όρμπαν Judit Varga.

Σε συνέντευξή του σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα αυτή την εβδομάδα, ο Όρμπαν απέδωσε την άνοδο του Magyar στις ικανότητές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χλευάζοντας τον Tisza ως «ψηφιακό κίνημα».

Ο Magyar βρίσκεται επί του παρόντος σε μια 80ήμερη περιοδεία στο έθνος -μεταξύ άλλων με κανό στην περίφημη περιοχή κρασιού Tokaj της χώρας- και ακούει τους ντόπιους για τα προβλήματά τους. Τον Μάιο, έκανε πεζοπορία από τη Βουδαπέστη στη Ρουμανία με ένα σακίδιο πλάτης και μια ουγγρική σημαία. Ο 44χρονος Magyar έχει υποσχεθεί να συνεχίσει την εκστρατεία του μέχρι τις εκλογές του επόμενου έτους, οι οποίες είναι πιθανό να διεξαχθούν τον Απρίλιο.

Με τις εκδηλώσεις του Magyar σε όλη τη χώρα να επισκιάζουν συχνά τις συγκεντρώσεις του Orban, υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι ο εθνικιστής ηγέτης δεν χάνει μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι προσπάθειες καταστολής της διαφωνίας αποτυγχάνουν επίσης. Ο Όρμπαν απαγόρευσε την ετήσια παρέλαση Υπερηφάνειας, αλλά οι Ούγγροι ξεχύθηκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες σε πείσμα νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σε κάποιο βαθμό, η Ουγγαρία έχει ξαναδεί αυτό το εγχειρίδιο. Παρόμοια αισιοδοξία άνθισε μεταξύ των αντιπάλων του Όρμπαν γύρω από τον Péter Márki-Zay, ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές του 2022 επικεφαλής μιας χαλαρής συμμαχίας της αντιπολίτευσης, αλλά απέτυχε να εκτοπίσει το Fidesz.

Ο Magyar, του οποίου το κόμμα Tisza ήρθε δεύτερο στις περσινές ευρωεκλογές, φαίνεται να αποτελεί μεγαλύτερη απειλή. Αυτή την εβδομάδα ο Όρμπαν ασχολήθηκε με το ζήτημα της διαδοχής - ένα ταμπού στο Fidesz, στο οποίο ο εθνικιστής ηγέτης κυριαρχεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Στη συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε «μύθο» ότι μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να είναι ηγέτης του κόμματος. Λίγοι περιμένουν ότι θα αποχωρήσει πριν από τις επόμενες εκλογές, αλλά μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή αν το Fidesz χάσει.

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