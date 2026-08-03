Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

Ο πυρηνικός σταθμός Paks θα είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί με τη μειωμένη παραγωγική του δυναμικότητα έως σήμερα ή αύριο, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ.

Ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ο οποίος καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της Ουγγαρίας, αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μέσα στις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη διακοπή λειτουργίας του εδώ και 44 χρόνια, καθώς η περαιτέρω πτώση της στάθμης του Δούναβη δημιουργεί προβλήματα στην ασφαλή ψύξη των αντιδραστήρων.

«Δύσκολες οι επόμενες πέντε ημέρες» – Σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας προειδοποίησε ότι «οι επόμενες πέντε ημέρες θα είναι δύσκολες», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Για το συγκεκριμένο διάστημα, η Βουδαπέστη πρόκειται να εφαρμόσει πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αναμενόμενη διακοπή λειτουργίας του σταθμού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πυρηνικός σταθμός είχε ήδη προχωρήσει στην παύση λειτουργίας ενός από τους τέσσερις αντιδραστήρες του, εξαιτίας της πρωτοφανούς χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη, από τον οποίο αντλείται το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη της εγκατάστασης.

Η υποχώρηση της στάθμης του ποταμού έχει προκαλέσει παράλληλα προβλήματα και στις μεταφορές, καθώς ο Δούναβης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς της Ευρώπης.