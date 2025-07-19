Λος Άντζελες: Όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος - Τουλάχιστον 30 τραυματίες, οι 7 σοβαρά

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν - επτά από αυτούς σοβαρά - όταν ένα «άγνωστο όχημα» έπεσε πάνω στο πλήθος που περίμενε στην ουρά έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Ανατολικό Χόλιγουντ το Σάββατο (19/7), σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν διαπίστωσαν ότι ένα όχημα είχε περάσει μέσα από μεγάλο αριθμό ανθρώπων μπροστά από το μουσικό κέντρο The Vermont Hollywood.

«Πέρασαν μέσα από ένα περίπτερο με τάκος, μέσα από το βάθρο των παρκαδόρων και στη συνέχεια μέσα από το πλήθος των ανθρώπων που περίμεναν να μπουν μέσα», δήλωσε ο λοχαγός Άνταμ ΒανΓκέρπεν, υπεύθυνος ενημέρωσης του Τμήματος Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της πόλης του Λος Άντζελες.

«Ήταν μια πολύ χαοτική σκηνή», δήλωσε ο VanGerpen.

Επτά θύματα μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, έξι σε σοβαρή κατάσταση και 10 σε καλή κατάσταση, δήλωσε η LAFD. Επτά ασθενείς αρνήθηκαν τη μεταφορά αφού αξιολογήθηκαν επί τόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, όπως μεταδίδει το CNN.

Οι ασθενείς με σπασμένα οστά και τραύματα μαλακών μορίων μεταφέρθηκαν στα κατάλληλα κέντρα τραυμάτων και στα γύρω νοσοκομεία, δήλωσε ο VanGerpen, σημειώνοντας ότι ένα θύμα είχε επίσης τραύμα από πυροβολισμό.

«Ένας από τους τραυματιοφορείς μας ... όταν άρχισαν να κάνουν τη δευτερογενή αξιολόγηση του ασθενούς, εντόπισαν έναν πυροβολισμό», δήλωσε ο VanGerpen, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές εάν το θύμα πυροβολισμού ήταν ο οδηγός του οχήματος ή άλλος ασθενής.

H αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ στους τραυματίες δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία συντόνισε τη διαλογή και τη μεταφορά των ασθενών από το περιστατικό που συνέβη γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα. Η υπηρεσία δήλωσε ότι 124 πυροσβέστες βοήθησαν στο σημείο.