Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία 

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας καταδίκασε επίσημα τη στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας και ανακοίνωσε τη στήριξή της στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που δημοσιεύθηκαν αργά την Τρίτη (25/8), σηματοδοτώντας μια σαφή ρήξη με τη φιλορωσική πολιτική του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

«Η συμπεριφορά της Ρωσίας συνιστά απειλή για την Ουγγαρία, την Ευρώπη και την παγκόσμια τάξη», αναφέρει το έγγραφο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θέτει «σε σοβαρό κίνδυνο» την ουγγρική μειονότητα στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το POLITICO, οι κατευθυντήριες γραμμές, που φέρουν την υπογραφή του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ, καθορίζουν τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Βουδαπέστης ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

«Η Ουγγαρία καταδικάζει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα και στηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της», αναφέρει το έγγραφο. Παράλληλα, αναγνωρίζει το δικαίωμα του Κιέβου στην αυτοάμυνα και στηρίζει τις διαπραγματεύσεις με στόχο «μια βιώσιμη ειρήνη και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

Όπως επισημαίνει το POLITICO, ο Μαγιάρ έχει προχωρήσει σταδιακά σε αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Βουδαπέστης από τότε που ανέτρεψε τον Όρμπαν την άνοιξη.

Πιο συγκεκριμένα, επιδίωξε την αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες, εξασφάλισε συμφωνία που ξεκλείδωσε 16,4 δισ. ευρώ σε δεσμευμένα κονδύλια της ΕΕ και ήρε τα βέτο της Ουγγαρίας στην αποζημίωση των κρατών-μελών της ΕΕ για όπλα που είχαν αποσταλεί στο Κίεβο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε επίσης την επανεξέταση της εμβληματικής συμφωνίας του Όρμπαν με τη Μόσχα για το πυρηνικό έργο Paks II. Ο Όρμπαν είχε υπογράψει τη συμφωνία με τη ρωσική Rosatom το 2014, με τη στήριξη ρωσικής χρηματοδότησης ύψους έως και 10 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Μαγιάρ εξακολουθεί να αντιτίθεται στην επίσπευση της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει επιδιώξει να επιβραδύνει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Βρυξελλών και του Κιέβου.

Η υπουργός Εξωτερικών, Άνιτα Όρμπαν, δήλωσε ότι, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα διεξαχθεί δημοψήφισμα προκειμένου να αποφασιστεί εάν η Ουγγαρία συμφωνεί με την ένταξη της Ουκρανίας στην Ένωση.