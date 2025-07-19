Η απειλή του Τραμπ για δασμούς κλονίζει τις εξαγωγές της ΕΕ – To 30% δεν θεωρείται βιώσιμο

Κατά μήκος του «τελευταίου δρόμου της Ιρλανδίας», στην άγρια δυτική ακτή της χώρας, η επιχείρηση Skellig Six18 της June O'Connell παρασκευάζει τζιν και ουίσκι - μια χρονοβόρα διαδικασία που καθοδηγείται από τον άνεμο, τη βροχή και τις δροσερές θερμοκρασίες που έρχονται όλο το χρόνο από τον Ατλαντικό.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του CNBC, η Αμερική ήταν μια φυσική αγορά-στόχος μόλις τα πρώτα τους αποστάγματα ήταν έτοιμα να πωληθούν το 2019, σύμφωνα με την O'Connell, δεδομένης της ισχυρής εξοικείωσής της με την Ιρλανδία και της μεγάλης όρεξης για ποτά υψηλής ποιότητας. Ως ανεξάρτητος προμηθευτής, οι διαπραγματεύσεις με διανομείς, εμπόρους και λιανοπωλητές διήρκεσαν περισσότερο από ένα χρόνο και τα πρώτα της προϊόντα έφυγαν από την κομητεία Κέρι τον Νοέμβριο του 2023 για να κυκλοφορήσουν στις ΗΠΑ στις αρχές του 2024.

Στη συνέχεια, η πολιτική παλίρροια άρχισε να αλλάζει στον Λευκό Οίκο.

«Μόλις έγινε σαφές προς τα πού θα πήγαιναν τα πράγματα, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν πολλά προϊόντα στις ΗΠΑ πριν από τους δασμούς. Κάτι τέτοιο κάναμε, αλλά τώρα οι αποθήκες είναι γεμάτες, οι εισαγωγείς λένε ότι δεν στέλνουν άλλα και μόνο οι μεγάλοι πελάτες έχουν προτεραιότητα», δήλωσε ο O'Connell στο CNBC.

Από την αρχή του έτους, οι απρόβλεπτες ανακοινώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς έχουν ταράξει τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τραβήξει την οργή του Τραμπ για το εμπορικό πλεόνασμα των 198 δισεκατομμυρίων ευρώ (231 δισεκατομμυρίων δολαρίων) σε αγαθά με τις ΗΠΑ.

Υποστηρίζει ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία μιας πιο ισορροπημένης σχέσης- οι αξιωματούχοι της ΕΕ, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το εμπόριο είναι πιο ισορροπημένο σε αγαθά, υπηρεσίες και επενδύσεις και έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να μειώσουν το χάσμα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πλήξει την ΕΕ με έναν γενικό δασμολογικό συντελεστή 30% από την 1η Αυγούστου, αφού οι διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία-πλαίσιο. Τεράστια αβεβαιότητα επικρατεί τώρα σχετικά με το αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και ποιες λεπτομέρειες ή συμβιβασμούς μπορεί να περιέχει.

«Θα είναι μια χαμένη κατάσταση»

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη επιβάλει βασικό δασμό 10% στις εισαγωγές της ΕΕ, μαζί με υψηλότερους συντελεστές για τα αυτοκίνητα και τα μέταλλα.

Το γεγονός ότι η εμπορική συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ διατήρησε έναν βασικό δασμό 10% με ορισμένες εξαιρέσεις σε ορισμένους τομείς οδήγησε πολλούς να πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η καλύτερη ελπίδα της Ευρώπης. Οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Τραμπ υιοθετεί τώρα μια πιο σκληρή γραμμή. Οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Τραμπ υιοθετεί τώρα μια πιο σκληρή γραμμή. Οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι ο Τραμπ υιοθετεί τώρα μια πιο σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και πιέζει για ελάχιστους δασμούς 15-20%, επικαλούμενοι ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες. Το CNBC δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Το εμπόριο τροφίμων και ποτών της ΕΕ με τις ΗΠΑ ανέρχεται σε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ και η εμπορική ομάδα FoodDrinkEurope προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση των δασμών - οι οποίοι γενικά καταβάλλονται από τον εισαγωγέα - θα πλήξει τους ευρωπαίους παραγωγούς και αγρότες, ενώ θα περιορίσει τις επιλογές και θα αυξήσει το κόστος για τους αμερικανούς καταναλωτές.

Ακόμα και ο εισαγωγικός δασμός 10% των ΗΠΑ που επιβλήθηκε τον Απρίλιο ήταν πλήγμα για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο O'Connell της Skellig Six18′, με τον τελικό αντίκτυπο της τιμής στον καταναλωτή να είναι πολύ υψηλότερος όταν το πρόσθετο κόστος έχει μετακυλιστεί στην αλυσίδα εφοδιασμού.

«Όσον αφορά την τιμολόγηση, το 30% [των δασμών] θα ήταν ανυπόφορο. Η όλη κατάσταση καταπνίγει σίγουρα τις φιλοδοξίες σας στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Για τον Franck Choisne, πρόεδρο της γαλλικής ποτοποιίας Combier, ένας δασμός 10% ήταν μόλις διαχειρίσιμος. Η Combier ιδρύθηκε το 1834 και είναι περισσότερο γνωστή για την παραγωγή του λικέρ triple sec - που χρησιμοποιείται στα κοκτέιλ μαργαρίτας - και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των συνολικών πωλήσεών της.

Ωστόσο, ο Choisne σημειώνει ότι ο δασμός 10% έρχεται να προστεθεί σε ένα χτύπημα από την αγορά συναλλάγματος. Το ασθενέστερο δολάριο των ΗΠΑ φέτος έχει καταστήσει ακριβότερη την εισαγωγή ξένων αγαθών στις ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο μειωτικό παράγοντα στη ζήτηση.

Ένας δασμός 30%, συν τις επιπτώσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, θα σήμαινε ότι ένα συνολικό ποσοστό 45-50% αντανακλάται στις τελικές τιμές καταναλωτή, είπε, ένα επίπεδο που θα μπορούσε να μειώσει στο μισό τις πωλήσεις της εταιρείας του στις ΗΠΑ.

«Καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, αλλά σε αυτό το επίπεδο του 30% τότε φυσικά η ΕΕ θα αντιδράσει, το εμπόριο θα πληγεί και θα είναι μια χαμένη κατάσταση», είπε.

Οι Αμερικανοί εξαγωγείς προϊόντων όπως το μπέρμπον θα υποφέρουν επίσης, ένας παράγοντας που, όπως είπε ο Choisne, τον κρατάει αισιόδοξο ότι οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τελικά μια συμφωνία μηδενικών δασμών για τη βιομηχανία αλκοολούχων ποτών.

Δυσκολίες στον προγραμματισμό λόγω των αντιφατικών ανακοινώσεων

Στην ιταλική επαρχία της Λομβαρδίας, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο τεράστιοι τροχοί τυριού Grana Padano βγαίνουν κάθε χρόνο από τις γραμμές εφοδιασμού της οικογενειακής επιχείρησης Zanetti. Η εταιρεία, η οποία παρασκευάζει επίσης παρμεζάνα και άλλα σκληρά τυριά, εξάγει πάνω από το 70% των προϊόντων της και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 15% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της Attilio Zenetti, η αστάθεια που δημιουργήθηκε από τους δασμούς φέτος ήταν διαφορετική από κάθε άλλη φορά, με αντιφατικές ανακοινώσεις που δημιούργησαν ένα τεράστιο ποσό πρόσθετης διαχείρισης.

«Δίνει μεγάλη αβεβαιότητα και δεν μας επιτρέπει να οργανώσουμε μια πραγματική στρατηγική», δήλωσε, bar προσπαθεί να στείλει όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα πριν από την πιθανή έναρξη ισχύος των υψηλότερων συντελεστών.

Ο Ζενέτι δήλωσε ότι το ασθενέστερο δολάριο συν τους δασμούς έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές λιανικής της εταιρείας στις ΗΠΑ κατά 25%. «Περαιτέρω αυξήσεις θα αντανακλούσαν βέβαια άμεσα και πάλι στις τιμές χονδρικής και λιανικής στις ΗΠΑ και φοβόμαστε ότι αυτό θα επηρεάσει τους όγκους», είπε.

Αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού

Για ορισμένες επιχειρήσεις, ο μετριασμός των επιπτώσεων των δασμών σήμαινε την εξέταση νέων επιλογών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο Alex Altmann, εταίρος της λογιστικής εταιρείας Lubbock Fine και αντιπρόεδρος του Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Γερμανία, δήλωσε ότι ορισμένοι κατασκευαστές της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τις γραμμές συναρμολόγησης τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από την υφιστάμενη συμφωνία 10%. Με τον τρόπο αυτό, πρέπει να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα των «κανόνων καταγωγής» που καθορίζουν την προέλευση ενός προϊόντος για φορολογικούς σκοπούς.

Ο Altmann ανέφερε το παράδειγμα ενός Γερμανού κατασκευαστή συσκευών κουζίνας με μεγάλη ζήτηση στις ΗΠΑ. Η εταιρεία προμηθεύεται τα περισσότερα υλικά της φθηνά από την Ασία και τα εισάγει στην ΕΕ με χαμηλό δασμολογικό συντελεστή. Δεν είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρει στη συνέχεια τη διαδικασία τελικής συναρμολόγησης σε ένα εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, είπε, για να επωφεληθεί από έναν δασμό 10% - αντί για έναν πιθανό δασμό 30% - στα προϊόντα κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ.

«Μπορεί να μην αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες δασμολογικές διαφορές για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμη και αν εξαργυρώσετε για λίγους μήνες είναι αρκετά σημαντικά χρήματα», πρόσθεσε.

Ορισμένοι εξετάζουν μεταφορά παραγωγής στις ΗΠΑ

Σε άλλα μέρη, μεγάλες εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τουλάχιστον μέρος της παραγωγής στις ΗΠΑ. Ο γερμανικός βιομηχανικός γίγαντας Siemens, για παράδειγμα, δήλωσε στο CNBC ότι έχει λάβει μέτρα για την τοπικοποίηση της παραγωγής, και ο μηχανολογικός όμιλος Bosch δήλωσε επίσης ότι δίνει προτεραιότητα σε ένα τοπικό για τοπικό μοντέλο, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του στη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, για το Skellig Six18′s O'Connell, η μετακίνηση της παραγωγής δεν είναι δυνατή. Αυτό συμβαίνει επειδή η παραγωγή «προστατευόμενης προέλευσης» προϊόντων - όπως ένα ιρλανδικό ουίσκι, ένα ιταλικό ζαμπόν Πάρμας ή μια γαλλική σαμπάνια - δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλού.

Αντ' αυτού, η O'Connell's εστιάζει σε νέες δυνητικές αγορές στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, αλλά σημείωσε τη δυσκολία να το κάνει αυτό σε μέρη χωρίς σταθερές υπάρχουσες πωλήσεις ουίσκι. Ο Franck Choisne του αποστακτηρίου Combier, εν τω μεταξύ, επεσήμανε ότι η εδραίωση σε κάποιο νέο μέρος είναι απαιτητική σε πόρους, δαπανηρή και μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Με άλλα λόγια, δεν είναι εύκολη λύση για τη μείωση των πωλήσεων στις ΗΠΑ.

«Σε τέτοιες στιγμές προσπαθώ να θυμάμαι ότι βρίσκομαι σε μια βιομηχανία που έχει ηλικία σχεδόν 700 ετών, απαιτεί υπομονή και σου υπενθυμίζει ότι τα πράγματα δεν διαρκούν για πάντα», δήλωσε ο O'Connell. «Απλά πρέπει να συνεχίσεις να ελέγχεις τα ελεγχόμενα».