Προγράμματα «Εξοικονομώ» σχεδιάζουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα αναμένεται να εγκαινιάσουν από το φθινόπωρο οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής έχουν λάβει την απόφαση να χρηματοδοτούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες.

θα χρηματοδοτούν για παράδειγμα αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά στις στέγες και αντικατάσταση κουφωμάτων για όσους πελάτες επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους.

Οι καταναλωτές θα υπογράφουν σύμβαση με τον πάροχο για την υλοποίηση του έργου και η αποπληρωμή θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις μέσω του λογαριασμού ρεύματος.